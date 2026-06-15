KRM22 collabora con Sigma AI per migliorare il monitoraggio del mercato e le capacità di intelligenza del rischio

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--KRM22, la società di investimenti in tecnologia e software specializzata in soluzioni di gestione del rischio per i mercati dei capitali, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Sigma AI, un fornitore leader di approfondimenti finanziari guidati dall'intelligenza artificiale, per integrare analisi avanzate del sentiment delle notizie nella sua suite di applicazioni della gestione del rischio.

L'integrazione segna un notevole miglioramento delle capacità di KRM22, consentendo ai clienti di incorporare gli approfondimenti del sentimenti del mercato in tempo reale derivate da fonti di notizie globali direttamente nelle proprie strutture del rischio. Utilizzando i modelli di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico proprietari di Sigma AI, KRM22 aiuterà le aziende a meglio identificare i rischi emergenti, anticipare gli eventi che muovono il mercato e prendere decisioni più informate in ambito di trading e conformità.

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