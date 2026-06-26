LabGenius Therapeutics y LG Chem suscriben un acuerdo de colaboración en investigación, opción y licencia para desarrollar un anticuerpo dirigido a tumores de diseño asistido por IA/aprendizaje automático

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics (“LabGenius”), una empresa de descubrimiento de fármacos que combina aprendizaje automático y experimentación de alto rendimiento para optimizar anticuerpos terapéuticos, anunció hoy un acuerdo de colaboración en investigación, opción y licencia plurianual con LG Chem.

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