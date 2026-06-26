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LabGenius Therapeutics y LG Chem suscriben un acuerdo de colaboración en investigación, opción y licencia para desarrollar un anticuerpo dirigido a tumores de diseño asistido por IA/aprendizaje automático

  • Las empresas suscribieron un acuerdo de colaboración en investigación, opción y licencia plurianual en virtud del cual LabGenius Therapeutics aprovechará su plataforma de descubrimiento de anticuerpos asistida por IA/aprendizaje automático, EVA™, para crear y diseñar multiespecíficos de próxima generación con propiedades terapéuticas mejoradas
  • LabGenius Therapeutics recibirá un pago por adelantado confidencial y potenciales pagos por hitos iniciales; si se ejerce la opción, a eso se le suman potenciales pagos por hitos clínicos, regulatorios y comerciales de cientos de millones de dólares, junto con regalías sobre ventas netas
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LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics (“LabGenius”), una empresa de descubrimiento de fármacos que combina aprendizaje automático y experimentación de alto rendimiento para optimizar anticuerpos terapéuticos, anunció hoy un acuerdo de colaboración en investigación, opción y licencia plurianual con LG Chem.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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