IFF与ISIPCA联合举办的“香氛设计与创作”硕士级项目迎来十周年

法国凡尔赛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香氛、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF今日庆祝其与享誉全球的香氛、化妆品及食品香料职业学校 ISIPCA合作推出的行业领先“香氛设计与创作”认证硕士级项目迎来十周年。自2016年启动以来，IFF ISIPCA项目已培养了来自40个国家的180多名专业人士，迄今已有130名毕业生，且毕业生在毕业六个月内的就业率高达100%。

项目赞助人兼IFF香氛部门数字业务高级副总裁Valery Claude表示：“在过去的十年里，IFF ISIPCA建立了一个强大的人才储备库，培养了众多背景多元、潜力出众的香氛专业人才，他们兼具卓越的创造力、科学专业知识和全球化视野。随着新一代香氛人才蓄势待发，准备推动整个行业的创新，我们的未来充满光明。”

作为突破性的研究生项目，IFF ISIPCA为有志投身香氛领域的学子提供了绝佳的切入点。通过将IFF逾135年的创意传承与科学驱动的创新与ISIPCA卓越的学术水平相结合，这个专门的香氛设计与创作项目拓宽了香氛行业的就业渠道。项目为学生在香氛研发、市场营销、销售以及调香创作等领域的职业发展做好了准备，进而助力塑造香氛行业的未来。

该认证项目主要根据候选人的嗅觉能力、学术实力和个人天赋进行选拔，不要求必须具备科学背景，从而为香氛创作注入了更多元的视角。毕业生们已在整个香氛生态系统中大展拳脚，不仅入职IFF（涵盖欧洲、亚洲、中东和美洲），也在众多快速消费品(FMCG)企业中发光发热，充分彰显了该项目的深远影响。

ISIPCA校长Nicholas Salado表示：“该项目致力于培养兼具创造力、嗅觉文化底蕴和技术专长的复合型人才。它成功输送了如今已完全融入行业、能够从容应对行业不断演变的挑战与动态的优秀人才。”

随着行业的不断演进，教育、知识传承和持续创新始终是IFF ISIPCA项目的核心基石。十周年这一重要里程碑彰显了IFF致力于投资香氛行业的未来，并推动嗅觉体验创新，从而为客户和消费者带来意义深远的影响。

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