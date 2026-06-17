-

IFF与ISIPCA联合举办的“香氛设计与创作”硕士级项目迎来十周年

这一开创性的调香项目旨在培养符合行业需求的专业人才

original 自2016年以来，IFF ISIPCA香氛设计与创作项目始终走在香氛教育与卓越发展的前沿。

自2016年以来，IFF ISIPCA香氛设计与创作项目始终走在香氛教育与卓越发展的前沿。

法国凡尔赛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香氛、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF今日庆祝其与享誉全球的香氛、化妆品及食品香料职业学校 ISIPCA合作推出的行业领先“香氛设计与创作”认证硕士级项目迎来十周年。自2016年启动以来，IFF ISIPCA项目已培养了来自40个国家的180多名专业人士，迄今已有130名毕业生，且毕业生在毕业六个月内的就业率高达100%。

项目赞助人兼IFF香氛部门数字业务高级副总裁Valery Claude表示：“在过去的十年里，IFF ISIPCA建立了一个强大的人才储备库，培养了众多背景多元、潜力出众的香氛专业人才，他们兼具卓越的创造力、科学专业知识和全球化视野。随着新一代香氛人才蓄势待发，准备推动整个行业的创新，我们的未来充满光明。”

作为突破性的研究生项目，IFF ISIPCA为有志投身香氛领域的学子提供了绝佳的切入点。通过将IFF逾135年的创意传承与科学驱动的创新与ISIPCA卓越的学术水平相结合，这个专门的香氛设计与创作项目拓宽了香氛行业的就业渠道。项目为学生在香氛研发、市场营销、销售以及调香创作等领域的职业发展做好了准备，进而助力塑造香氛行业的未来。

该认证项目主要根据候选人的嗅觉能力、学术实力和个人天赋进行选拔，不要求必须具备科学背景，从而为香氛创作注入了更多元的视角。毕业生们已在整个香氛生态系统中大展拳脚，不仅入职IFF（涵盖欧洲、亚洲、中东和美洲），也在众多快速消费品(FMCG)企业中发光发热，充分彰显了该项目的深远影响。

ISIPCA校长Nicholas Salado表示：“该项目致力于培养兼具创造力、嗅觉文化底蕴和技术专长的复合型人才。它成功输送了如今已完全融入行业、能够从容应对行业不断演变的挑战与动态的优秀人才。”

随着行业的不断演进，教育、知识传承和持续创新始终是IFF ISIPCA项目的核心基石。十周年这一重要里程碑彰显了IFF致力于投资香氛行业的未来，并推动嗅觉体验创新，从而为客户和消费者带来意义深远的影响。

欢迎了解IFF

在IFF (NYSE: IFF)，我们通过科学、创造力和热忱带来愉悦体验。作为味觉、香氛、食品配料、健康与生物科技领域的全球领导者，我们持续创新以引领未来。我们每天提供突破性的可持续解决方案，提升人们钟爱的产品品质——促进健康福祉，愉悦感官体验，丰富人类生活。如需了解更多信息，请浏览iff.comLinkedInInstagramFacebook

© 2026年International Flavors & Fragrances Inc.版权所有。IFF是注册商标。保留所有权利

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Judith Gross，传播与品牌副总裁
部门：香氛
电邮：scentmediarequest@iff.com

Industry:

International Flavors & Fragrances

NYSE:IFF
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Judith Gross，传播与品牌副总裁
部门：香氛
电邮：scentmediarequest@iff.com

More News From International Flavors & Fragrances

IFF《2025年多做善事报告》重点介绍基于自然创新所取得的进展

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IFF (NYSE: IFF) 是一家在香精、香料、食品配料以及健康与生物科学领域处于全球领先地位的企业。该公司的《2025年多做善事报告》（2025 Do More Good Report），重点阐述了公司致力于为人类和地球创造更优质产品与体验的承诺。IFF日益以自然为本的产品组合彰显了可持续发展的核心地位，并将公司的创新聚焦于生物学与化学的交汇融合。通过持续投入研发、拓展全球创新合作伙伴关系以及在整个价值链中产生可衡量的积极影响，该报告展示了IFF如何在减少环境影响的同时，为客户和消费者提供差异化的表现和长期价值。 IFF首席执行官Erik Fyrwald表示：“IFF《2025年多做善事报告》显示，我们在推进基于自然解决方案以及强化产品组合方面取得了显著进展。我们将继续聚焦高价值、以科学为导向的增长，并通过提供差异化解决方案来助力客户加速成功，从而与客户共同赢得市场。” 今年的报告重点介绍了整个组织取得的关键成就，以及IFF的创新所产生的影响，这些内容围绕与报告主题“可能的科学”相契合的四大核心支柱展开：负责任采购、...

IFF 旗下 LMR 于法国格拉斯正式启用全新实验种植基地

法国格拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LMR Naturals by IFF 是全球香水、化妆品及风味行业天然原料领域的领先企业。公司今日正式启用全新实验种植基地 —— Domaine des Naturels LMR。该基地将致力于推进天然原料科研创新、传承格拉斯深厚的农业文化遗产，并拓展天然原料领域的教育与知识传播。法国格拉斯市市长 Jérôme Viaud 出席了启用仪式。作为长期支持香水产业发展的重要倡导者，他的到场进一步彰显了 IFF 与 LMR 持续深耕格拉斯地区、推动当地天然香氛产业发展的长期承诺。 “此次启用不仅体现了我们二十多年来持续投资格拉斯地区及天然原料领域的长期承诺，更标志着我们对未来发展的坚定信心，”IFF 香氛事业部总裁 Ana Paula Mendonça 表示。“通过 Domaine des Naturels LMR，我们正将创新研发、文化传承与知识共享紧密结合，依托深厚的科研实力与全球化创新网络，共同开启天然原料发展的新篇章。对客户而言，这意味着更广阔的创意发挥空间、更具辨识度的特色原料，以及真正实现市场差异化的能力。”...

IFF在马达加斯加开设香草创新中心

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香精、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)今日宣布在马达加斯加正式开设香草创新中心(Vanilla Innovation Center)，进一步将香草确立为IFF的战略重点香型，并强化其在原产地开展创新的能力。 IFF味觉研发、创意与设计高级副总裁Adam Jańczuk博士表示：“该中心的落成标志着我们在香草创新方面迈出了重要一步。通过加强原产地布局，我们将科学、创意和可持续发展进行更紧密的结合，以应对气候变化、保障品质，并在整个供应链中创造价值。” 该创新中心位于马达加斯加主要港口图阿马西纳，毗邻香草种植区和采后加工区，占地面积650平方米，集实验室分析、萃取、香氛香精创制和应用开发于一体。将上述能力布局在作物产地附近，有助于IFF更好地理解天然原料的特性差异，并将实地洞察转化为面向全球客户的定制化解决方案。 香草是全球最复杂的天然原料之一，其特质受气候、采后处理和熟化工艺等因素影响。该创新空间支持IFF追踪原料从原产地萃取和田间测试、高级实验室分析一直到香精创制的完整旅程，形成...
Back to Newsroom