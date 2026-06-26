LabGenius Therapeutics e LG Chem stringono un accordo di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza per sviluppare un anticorpo monoclonale progettato con AI/ML
LabGenius Therapeutics e LG Chem stringono un accordo di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza per sviluppare un anticorpo monoclonale progettato con AI/ML
- Le aziende hanno stipulato un accordo pluriennale di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza che prevede l'utilizzo da parte di LabGenius Therapeutics della sua piattaforma di scoperta di anticorpi basata su AI/ML, EVA™ , per progettare e mettere a punto farmaci multispecifici di nuova generazione con proprietà terapeutiche potenziate
- LabGenius Therapeutics riceverà un pagamento anticipato, non divulgato, e potenziali pagamenti milestone iniziali, oltre a, qualora venga esercitata l'opzione, potenziali pagamenti milestone clinici, normativi e commerciali dell'ordine di centinaia di milioni, assieme a royalties sulle vendite nette
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics (“LabGenius”), azienda di scoperta farmacologica che combina l'apprendimento automatico (ML) con la sperimentazione a rendimento elevato per ottimizzare gli anticorpi terapeutici, oggi ha annunciato un accordo pluriennale di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza con LG Chem.
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