LabGenius Therapeutics e LG Chem stringono un accordo di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza per sviluppare un anticorpo monoclonale progettato con AI/ML

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics (“LabGenius”), azienda di scoperta farmacologica che combina l'apprendimento automatico (ML) con la sperimentazione a rendimento elevato per ottimizzare gli anticorpi terapeutici, oggi ha annunciato un accordo pluriennale di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza con LG Chem.

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