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IFF e ISIPCA comemoram 10 anos de programa conjunto de mestrado em design e criação de fragrâncias

Um programa pioneiro em perfumaria que forma talentos prontos para o mercado

original The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

VERSALHES, França--(BUSINESS WIRE)--A IFF — líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios e saúde e biociências — celebra o 10º aniversário de seu programa de mestrado credenciado, líder do setor, em design e criação de fragrâncias, desenvolvido em parceria com a ISIPCA, escola de renome mundial para carreiras em perfumaria, cosméticos e aromas alimentícios. Desde seu lançamento em 2016, o programa IFF ISIPCA formou mais de 180 profissionais de 40 países, com 130 graduados até o momento e uma taxa de empregabilidade de 100% em até seis meses após a graduação.

“Ao longo da última década, o IFF ISIPCA construiu uma sólida rede de especialistas em fragrâncias com alto potencial e perfis diversificados, combinando excelência criativa, conhecimento científico e uma perspectiva global”, afirma Valery Claude, patrocinadora do programa e vice-presidente sênior digital do IFF Scent. “O futuro se mostra promissor com a próxima geração de talentos em fragrâncias, que estão preparados para impulsionar a inovação em todo o setor.”

O IFF ISIPCA é um programa de pós-graduação inovador que oferece uma porta de entrada para carreiras na área de fragrâncias. Combinando o legado criativo de mais de 135 anos do IFF e a inovação baseada na ciência com a excelência acadêmica do ISIPCA, o programa especializado em design e criação de fragrâncias ampliou o acesso a carreiras na perfumaria. O programa prepara os alunos para funções em desenvolvimento de fragrâncias, marketing, vendas e criação de perfumes, ajudando a construir o futuro da perfumaria.

O programa credenciado seleciona candidatos com base na capacidade olfativa, desempenho acadêmico e talento individual — sem exigir formação científica prévia —, trazendo maior diversidade de perspectivas para a criação de fragrâncias. Os graduados seguiram carreiras em todo o ecossistema de fragrâncias, incluindo na IFF (na Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas) e em empresas de bens de consumo de massa (FMCG), demonstrando o impacto do programa.

“O programa forma profissionais que combinam criatividade, cultura olfativa e conhecimento técnico”, afirma Nicholas Salado, diretor-geral do ISIPCA. “Ele apoia talentos que agora estão totalmente integrados ao setor, alinhados com seus desafios e dinâmicas em constante evolução.”

À medida que o setor evolui, a educação, a transferência de conhecimento e a inovação contínua permanecem na base do programa IFF ISIPCA. O marco do 10º aniversário reflete o compromisso da IFF em investir no futuro das fragrâncias e impulsionar a inovação em experiências olfativas que geram um impacto significativo para clientes e consumidores.

Bem-vindo à IFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabor, aroma, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis ​​que elevam os produtos que as pessoas adoram — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

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Judith Gross, Vice-Presidente de Comunicação e Marca
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