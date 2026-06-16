NIQ y Unlimitail colaboran para ofrecer la próxima generación de análisis y medición de medios de minoristas omnicanal para minoristas y países

CHICAGO Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La inversión en medios de minoristas se está acelerando a nivel mundial, y el 67 % de los directores de marketing (CMO) prevé aumentar el gasto en redes de medios minoristas (RMN) en 2026. Sin embargo, solo el 53 % cree que las RMN actuales ofrecen capacidades adecuadas de medición y atribución, lo que pone de manifiesto una brecha crítica a la hora de demostrar el verdadero impacto comercial en los diferentes minoristas y mercados.*

Hoy, NIQ (NYSE: NIQ), una empresa líder en inteligencia del consumidor, y Unlimitail, una red líder de medios para el sector minorista, anunciaron una colaboración estratégica diseñada para ayudar a las marcas y a los minoristas a posibilitar una nueva era de rendición de cuentas en torno a los medios de minoristas a través de mediciones avanzadas, información sobre el consumidor, infraestructura de datos interoperable y análisis impulsados ​​por IA.

Esta colaboración combinará la extensa red de medios de minoristas de Unlimitail, que abarca 21 países, 35 minoristas, más de 120 sitios web de minoristas y más de 250 millones de titulares de tarjetas de fidelización, con las capacidades líderes en el sector de NIQ en medición, análisis e inteligencia del consumidor. Juntas, las empresas ayudarán a los anunciantes a ir más allá de las métricas de campaña para lograr entender el verdadero impacto comercial de las inversiones en medios de minoristas, al tiempo que obtienen información más detallada sobre el consumidor y las categorías, y consiguen una visión uniforme del rendimiento para todos los diferentes minoristas, mercados y canales.

A medida que el comercio y los medios convergen, las marcas se ven sometidas a una presión cada vez mayor para conectar fuentes de datos fragmentadas, demostrar el retorno de la inversión y comprender el impacto incremental de cada dólar invertido en marketing. Esta colaboración les brinda las herramientas para lograrlo, de modo que puedan basar cada recomendación, tanto en línea como fuera de ella, en un análisis riguroso de su posición en el mercado minorista y vincular la presencia de la marca en medios con resultados de ventas verificados, con un único objetivo: ayudar a los profesionales del marketing a comprender cómo las campañas influyen realmente en el comportamiento del consumidor e impulsan el crecimiento.

Como parte del acuerdo, Unlimitail implementará las capacidades de medición de NIQ como un componente clave de su ecosistema tecnológico en constante evolución, junto con un nuevo entorno de sala limpia de datos y una infraestructura AdTech mejorada. La implementación inicial comenzará con las operaciones de Carrefour en Francia, España y Brasil; se prevé que los programas piloto se lancen a mediados de 2026.

Principales beneficios (u objetivos) de esta colaboración

Ayudar a medir el impacto de las ventas vinculando la exposición en medios con compras verificadas

vinculando la exposición en medios con compras verificadas Comparar el rendimiento en distintos mercados y minoristas para optimizar la inversión global en medios

y minoristas para optimizar la inversión global en medios Permitir una colaboración que proteja la privacidad a través de entornos de salas limpias de datos

a través de entornos de salas limpias de datos Brindar mayor transparencia y rendición de cuentas para las inversiones en medios de minoristas

y rendición de cuentas para las inversiones en medios de minoristas Estandarizar la medición en todos los ecosistemas de minoristas

en todos los ecosistemas de minoristas Ofrecer información mejorada para respaldar futuras aplicaciones de comercio y publicidad basadas en IA

Generar información más completa sobre el consumidor, la categoría y el mercado para mejorar la planificación y optimización de campañas

"Los medios de minoristas se están convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más importantes para las marcas y los minoristas, pero su futuro depende de la confianza, la transparencia y de resultados comerciales medibles", comentó Emilie Darolles, presidente de NIQ en Europa Occidental. "A medida que el comercio y los medios convergen, las marcas necesitan una forma integrada de comprender qué impulsa el rendimiento en los distintos mercados, minoristas y canales. Junto con Unlimitail, estamos ayudando a crear un ecosistema de medición más conectado que permita a los profesionales del marketing ir más allá de las suposiciones y demostrar con confianza el impacto de sus inversiones".

Esta colaboración representa un paso importante para eliminar las barreras existentes entre los medios y los datos de comercio. Históricamente, las marcas han tenido dificultades para evaluar la efectividad de sus campañas de manera consistente en los distintos minoristas, países y audiencias de consumidores. Al unificar los datos de minoristas, medios y comercio dentro de un marco común, NIQ y Unlimitail permitirán tener un panorama más completo del rendimiento y ayudarán a los anunciantes a tomar decisiones de inversión más acertadas.

"Los medios de minoristas han evolucionado de ser un canal emergente a convertirse en un pilar estratégico del marketing moderno", comentó Alexis Marcombe, CEO de Unlimitail. "Nuestra ambición es proporcionar a las marcas y a los minoristas las herramientas, los datos y la tecnología que necesitan para obtener mayor valor de cada campaña. Al integrar las capacidades de medición confiables de NIQ en nuestro ecosistema, estamos impulsando un nuevo nivel de transparencia y rendición de cuentas en el rendimiento que beneficiará por igual a anunciantes, minoristas y consumidores".

Este anuncio refleja una transformación más amplia que se está produciendo en todo el sector, a medida que las marcas buscan unificar los datos de medios, comercio y consumo en una visión integral. Gracias a su ecosistema global de datos, su análisis basado en IA y su plataforma The Full View™ sobre el comportamiento del consumidor, NIQ ayuda a las organizaciones a conectar la información con los resultados y a estar preparados para la próxima era del comercio.

Representantes de NIQ y Unlimitail estarán disponibles para entrevistas con los medios durante el Cannes Lions International Festival of Creativity, donde los medios de minoristas y la medición serán temas clave de la industria.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra, y permite identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Al combinar una cobertura global de datos sin precedentes con mediciones detalladas de consumidores y del canal minorista, junto con décadas de experiencia en modelización con inteligencia artificial, NIQ desarrolla sistemas de decisión que transforman datos complejos en acciones concretas.

Presente en más de 90 países, NIQ abarca aproximadamente el 82% de la población mundial y más de 7,4 billones de dólares en gasto de consumo global. A través de plataformas en la nube, análisis avanzados y conocimientos impulsados por IA, NIQ ofrece The Full View™, lo que ayuda a las marcas y a los minoristas a comprender qué compran los consumidores, por qué lo compran y qué pasos deben seguir a continuación.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

Acerca de Unlimitail

Unlitail es una estructura de medios de minoristas internacional que ofrece a las marcas y los minoristas la oportunidad de implementar sus estrategias de medios de minoristas de una manera simplificada, unificada y optimizada. Permite una mejor comprensión de los consumidores, la activación de campañas de marketing especialmente orientadas y omnicanal, así como la medición de extremo a extremo de la efectividad de estas campañas, desde una mayor visibilidad hasta un aumento de las ventas. La compañía se destaca hoy en el mercado gracias a su paquete de tecnología publicitaria de vanguardia, que unifica anuncios onsite (dentro del sitio) y offsite (fuera del sitio), y también gracias a su alcance global y la calidad de sus datos, acumulando más de 2000 millones de páginas vistas mensuales y cubriendo más de 250 millones de clientes direccionables en todo el mundo.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones abordan diversos asuntos, incluyendo declaraciones sobre los plazos, beneficios, características y resultados previstos de NIQ Commerce Lab y sus capacidades relacionadas, así como otras declaraciones contenidas en este comunicado que no constituyen hechos históricos. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha de su publicación, y NIQ no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley.

#NIQ-GENERAL

*Basado en el informe CMO Outlook: Guide to 2026 de NIQ.

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