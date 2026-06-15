Anchorage Digital acepta la custodia de CETES tokenizados, la deuda pública mexicana tokenizada de Etherfuse en Stellar

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Anchorage Digital, sede del primer banco de criptomonedas regulado a nivel federal de Estados Unidos, anuncia que aceptará la custodia de CETES, la deuda pública mexicana tokenizada emitida por Etherfuse en la cadena de bloques Stellar.

Los CETES son Certificados del Tesoro Federal de México a corto plazo, uno de los instrumentos de deuda pública más extendidos en México. Mediante esta colaboración se conjugan tres funciones complementarias a lo largo del ciclo de vida de los activos tokenizados: Etherfuse se encarga de tokenizar el instrumento gubernamental subyacente, Stellar proporciona la red para los movimientos en cadena y Anchorage Digital ofrece custodia institucional. En conjunto, este modelo demuestra cómo los activos tokenizados del mundo real pueden pasar de la emisión a la infraestructura de red y, finalmente, a una custodia institucional segura.

El respaldo ofrecido a los CETES amplía la gama de activos tokenizados del mundo real que las instituciones pueden mantener en Anchorage Digital y refuerza el compromiso de la empresa con México y América Latina. A medida que los instrumentos financieros tradicionales se trasladan a la cadena de bloques, las instituciones necesitan una infraestructura segura y que cumpla con las normativas para mantenerlos, así como una plataforma única donde los activos globales puedan coexistir con el resto de sus carteras.

“Los activos tokenizados del mundo real se están convirtiendo en una parte fundamental de las finanzas digitales institucionales. A través de Etherfuse, estamos respaldando a los CETES en Stellar, ampliando la gama de activos globales que las instituciones pueden mantener de forma segura en Anchorage Digital y reforzando nuestro compromiso con México y el mercado latinoamericano en general”. —Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital.

Los CETES ofrecen a las instituciones una exposición tokenizada a un instrumento de deuda soberana reconocido, emitido por el Gobierno de México, al tiempo que mantienen los estándares de custodia y operativos que estas exigen. Representan una categoría en auge: instrumentos financieros de confianza incorporados a la cadena de bloques para mejorar el acceso, la transparencia y la eficiencia.

“Nuestros bonos tokenizados o ‘stablebonds’ (CETES) muestran cómo la tokenización puede ampliar el acceso a instrumentos financieros globales consolidados. Trabajar con Anchorage Digital y Stellar ofrece esto a los usuarios institucionales con la custodia y la infraestructura de red necesarias para respaldar la adopción global a gran escala”. —David Taylor, cofundador y director ejecutivo de Etherfuse.

Desde hace mucho tiempo, Stellar facilita la transferencia rápida y económica de activos en los mercados globales, con una amplia presencia en América Latina. La compatibilidad de los CETES con Stellar permite a Anchorage Digital ampliar la custodia institucional a activos creados sobre una infraestructura diseñada para una actividad financiera eficiente y del mundo real.

“Los activos tokenizados del mundo real son una de las demostraciones más claras de cómo la cadena de bloques puede mejorar el acceso a los mercados globales. Nos complace ver que Anchorage Digital admite CETES en Stellar, en un momento en que las instituciones buscan formas seguras de mantener activos tokenizados”. —Raja Chakravorti, director comercial de la Fundación de Desarrollo Stellar.

Esta admisión de los CETES se suma al impulso reciente en la región. A principios de este año, Anchorage Digital anunció una alianza con Grupo Salinas para facilitar la liquidación transfronteriza. En conjunto, estas iniciativas reflejan una inversión sostenida en México y América Latina, así como el papel de Anchorage Digital a la hora de ayudar a las instituciones a acceder a una infraestructura financiera basada en cadena de bloques a través de canales seguros y que cumplen con la normativa.

A medida que los activos tokenizados del mundo real ganan aceptación institucional, la custodia sigue siendo la base. Con los CETES, las instituciones pueden mantener una gama cada vez mayor de activos globales, desde criptomonedas estables y fondos tokenizados hasta deuda soberana, en una sola plataforma regulada.

Para obtener más información sobre los servicios de custodia de CETES y otros activos globales que ofrece Anchorage Digital, póngase en contacto con nosotros.

Acerca de Anchorage Digital

Anchorage Digital es una plataforma global de criptomonedas que permite a las instituciones participar en el mercado de activos digitales a través de operaciones de compraventa, apuestas, custodia, gobernanza, liquidación, emisión de criptomonedas estables y la infraestructura de seguridad líder del sector. Anchorage Digital, que alberga a Anchorage Digital Bank N.A., el primer banco de criptomonedas con licencia federal de los Estados Unidos, también presta servicios a instituciones a través de Anchorage Digital Singapore, que cuenta con la licencia de la Autoridad Monetaria de Singapur; Anchorage Digital NY, que cuenta con una BitLicense del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York; y la billetera de autocustodia Porto by Anchorage Digital. Anchorage Digital Bank también ofrece servicios de custodia de dinero fiduciario a través de un subcustodio autorizado y asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). Anchorage Digital cuenta con el respaldo de instituciones líderes como Andreessen Horowitz, GIC, Goldman Sachs, KKR y Visa, con una valoración de 4200 millones de dólares. Fundada en 2017 en San Francisco, California, Anchorage Digital tiene oficinas en Nueva York (Nueva York), Oporto (Portugal), Singapur y Sioux Falls (Dakota del Sur). Más información en anchorage.com, en X @Anchorage y en LinkedIn.

Aviso legal

Los servicios de custodia, liquidación, apuestas y gobernanza se ofrecen a través de Anchorage Digital Bank National Association (“Anchorage Digital Bank”). Los servicios de negociación de activos digitales se prestan por medio de Anchorage Hold LLC (“Anchorage Hold”). Los servicios de negociación por cuenta ajena se ofrecen en Nueva York a través de Anchorage Digital NY, LLC. BitLicense n.º 0000041. A1 Ltd. es una empresa de negociación por cuenta propia. Anchorage Services, LLC (“Anchorage Services”) es un bróker de introducción registrado en la NFA, con número de identificación de la NFA 0532710. Anchorage Digital Bank, Anchorage Hold y Anchorage Services no están registrados ante la SEC ni ante ninguna autoridad estatal como brókeres o distribuidores, y no están autorizados para dedicarse al negocio de la oferta, venta o negociación de valores. Los servicios de Anchorage Digital se ofrecen a instituciones y a determinados individuos de alto patrimonio en circunstancias limitadas. Ciertos servicios de negociación están diseñados y disponibles únicamente para instituciones que cumplan con los requisitos de elegibilidad, incluida la calificación como Participante Contractual Elegible (ECP) según las normas de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. Para las instituciones que participen en custodia, apuestas o gobernanza con la entidad de Anchorage en Singapur, dichos servicios se ofrecen a través de Anchorage Digital Singapore Pte Ltd (“Anchorage Digital Singapore”). Anchorage Digital no ofrece asesoramiento legal, fiscal ni de inversión, ni presta servicios de banca privada. No se puede garantizar que ninguna criptomoneda, token, moneda u otro activo criptográfico sea viable, líquido o solvente. Ninguna comunicación de Anchorage Digital pretende dar a entender que los servicios relacionados con activos digitales sean de bajo riesgo o estén exentos de riesgo. Los activos digitales mantenidos en custodia no están garantizados por Anchorage Digital y no están sujetos a las protecciones de seguro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ni de la Corporación de Protección al Inversor en Valores (SIPC).

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