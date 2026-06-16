NIQ en Unlimitail bundelen hun krachten voor de volgende generatie omnichannel retailmedia-inzichten en -metingen voor retailers en landen.

CHICAGO & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De investeringen in retailmedia nemen wereldwijd toe. 67% van de CMO's is van plan om in 2026 meer uit te geven aan retailmedianetwerken (RMN's). Slechts 53% is echter van mening dat de huidige RMN's voldoende meet- en attributiemogelijkheden bieden, wat wijst op een cruciale lacune in het aantonen van de werkelijke impact op de bedrijfsactiviteiten bij retailers en in markten.*

Vandaag hebben NIQ (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf in consumenteninzichten, en Unlimitail, een vooraanstaand retailmedianetwerk, een strategische samenwerking aangekondigd die erop is gericht merken en retailers te helpen een nieuw tijdperk van verantwoording in retailmedia te ontsluiten door middel van geavanceerde metingen, consumenteninzichten, een interoperabele data-infrastructuur en AI-gestuurde analyses.

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