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IFF e ISIPCA festeggiano 10 anni del loro programma di Progettazione e creazione di profumi a livello di Master

Un programma innovativo di profumeria che sviluppa talenti pronti per il settore

original The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

VERSAILLES, Francia--(BUSINESS WIRE)--IFF, un leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari e nelle bioscienze, festeggia il 10o anniversario del suo programma accreditato, di livello Master, leader nel settore per la progettazione e la creazione di profumi, sviluppato in collaborazione con ISIPCA, la scuola di fama mondiale per carriere nei settori della profumeria, della cosmesi e degli aromi alimentari. Fin dal suo lancio nel 2016, il programma IFF ISIPCA ha formato oltre 180 professionisti provenienti da 40 Paesi con 130 laureati ad oggi, e un tasso di occupazione del 100% fino a sei mesi dal conseguimento del diploma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding
Divisione: Profumi
Email: scentmediarequest@iff.com

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