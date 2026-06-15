KRM22 s'associe à Sigma AI pour renforcer ses capacités en matière de surveillance des marchés et d'analyse des risques

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--KRM22, société d'investissement spécialisée dans les technologies et les logiciels de gestion des risques pour les marchés financiers, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Sigma AI, l'un des principaux fournisseurs d'analyses financières basées sur l'intelligence artificielle, en vue d'intégrer des outils avancés d’analyse du sentiment des informations financières à sa suite d'applications de gestion des risques.

Cette intégration marque une amélioration considérable des capacités de KRM22, permettant aux clients d'intégrer directement dans leurs cadres de gestion des risques des informations en temps réel sur le sentiment du marché, issues de sources d'actualités mondiales. En s'appuyant sur les modèles propriétaires de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique de Sigma AI, KRM22 aidera les entreprises à mieux identifier les risques émergents, à anticiper les événements susceptibles d'influencer les marchés et à prendre des décisions plus éclairées en matière de trading et de conformité.

Une gestion des risques optimisée grâce à l'analyse des sentiments basée sur l'IA

Dans le cadre de la première phase de cette collaboration, KRM22 intégrera le moteur d’analyse du sentiment des informations financières de Sigma AI à sa suite d'applications. Cela fournira aux utilisateurs des informations exploitables, leur permettant de surveiller en temps réel l'impact des sentiments exprimés dans l'actualité financière sur les instruments, les secteurs et les portefeuilles.

Cette visibilité accrue devrait permettre aux entreprises de mieux détecter les signaux d'alerte précoce, de gérer la volatilité et d'améliorer leur performance globale ajustée au risque.

Analyse poussée des portefeuilles

Sur cette base, la deuxième phase du partenariat se consacrera à fournir une analyse plus poussée des données sur l'ensemble des portefeuilles des entreprises. En combinant les capacités avancées de traitement des données de Sigma AI avec les infrastructures d'analyse existantes de KRM22, les clients pourront bénéficier d'informations enrichies sur les expositions de leurs portefeuilles, les corrélations et les risques systémiques émergents.

Commentaire de la direction

Dan Carter, PDG de KRM22, a déclaré :

« Notre partenariat avec Sigma AI marque une avancée majeure dans notre stratégie qui consiste à fournir les meilleures solutions de gestion des risques du marché. L'intégration de l'analyse des sentiments dans l'actualité, basée sur l'IA, à notre plateforme renforce notre capacité à fournir à nos clients des informations exploitables en temps réel, susceptibles d'améliorer considérablement la prise de décision en matière de risques. »

Andrew Simpson, PDG et fondateur de Sigma AI, a ajouté :

« Nous sommes ravis de collaborer avec KRM22 afin de proposer notre analyse avancée du sentiment à un public plus large au sein de l’écosystème des marchés de capitaux. Ensemble, nous permettons aux entreprises de créer de la valeur à partir de données non structurées et de renforcer leurs capacités en matière de gestion des risques. »

Renforcer l’écosystème de KRM22

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de KRM22 d’étendre son écosystème de solutions de gestion des risques intégrées, garantissant ainsi à ses clients l’accès à des technologies de pointe capables de répondre aux complexités croissantes des marchés financiers mondiaux.

À propos de KRM22

Grâce à ses investissements et à sa plateforme Global Risk Platform, KRM22 aide les entreprises du secteur des marchés financiers à réduire le coût et la complexité de la gestion des risques. La plateforme Global Risk Platform propose des applications destinées à accompagner les entreprises dans la gestion des risques liés aux opérations de marché et aux activités générales, et à gérer l'ensemble de leur profil de risque en utilisant le risque comme source d'alpha. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.krm22.com.

À propos de Sigma AI

Sigma AI est un fournisseur de solutions avancées d'intelligence artificielle destinées aux marchés financiers. La plateforme est spécialisée dans l'analyse en temps réel et aide les entreprises à extraire des informations exploitables pour l'exécution des ordres, la recherche, la gestion des risques et la surveillance à partir de sources de données non structurées, telles que les actualités et les communications liées aux marchés financiers. Elle propose également des analyses prédictives grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://sigmafinancial.ai/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.