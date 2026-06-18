JTB neemt EXO Travel, marktleider op het gebied van DMC’s in Azië, over om de wereldwijde groei te versnellen

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--JTB Corp. maakt vandaag bekend dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van alle aandelen van All Wise Holdings Pte. Ltd. Dit bedrijf is de exploitant van de in Bangkok gevestigde EXO Travel Group, een toonaangevend Destination Management Company (DMC) in Azië. De overname gebeurt via een dochteronderneming van de JTB-groep in de regio Azië-Pacific.

EXO Travel is actief op de B2B-markt, vooral in de regio Azië-Pacific. Al meer dan 30 jaar handhaaft het bedrijf een hoge klanttevredenheid, gebaseerd op vertrouwen, prestaties en uitstekende service. Het bedrijf heeft een sterke merkpositie in de welvarende markten van Europa, Noord-Amerika en Australië. Het vertrouwen van partnerbedrijven in deze regio’s levert een belangrijke bijdrage aan de waarde van het bedrijf.

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