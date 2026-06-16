NIQ与Unlimitail携手提供下一代跨零售商以及国家区域的全渠道零售媒体洞察与计量方案

芝加哥和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球的零售媒体投资正在加速，67%的首席营销官（CMO）计划在2026年增加零售媒体网络（RMN）支出。但仅57%的首席营销官认为如今的RMN提供了充分的计量和归因功能，强调在跨零售商和市场证明真实业务影响力方面存在关键的缺口。*

今天，领先的消费者情报公司NIQ（纽约证券交易所代码：NIQ）与领先的零售媒体网络Unlimitail宣布达成战略合作，通过先进的计量、消费者洞察、可互操作的数据基础设施和人工智能（AI）支持的分析，来帮助品牌和零售商实现新时代的零售媒体考核。

本次合作将Unlimitail涵盖21个国家和地区、35家零售公司、120多个零售网站以及超过2.5亿忠诚会员卡持卡人的广泛零售媒体网络，与NIQ行业领先的计量、分析和消费者情报能力相结合。这两家公司将强强联合，帮助广告主更好地利用活动指标，来理解零售媒体投资的真实业务影响力，同时解锁更深入的消费者和品类洞察，跨零售商、市场和渠道一致地衡量业绩表现。

随着商务与媒体的持续融合，品牌面临越来越大的压力，需要连接分散的数据来源、证明投资回报、了解每份营销投入对增长的影响。本次合作为品牌提供了实现上述目标所需的工具，让每个现场和远程建议都有严格的零售定位分析依据，并将媒体曝光度与经验证的销售成果关联起来，从而实现同一个目标，即帮助营销方了解营销活动影响购物者行为和促进增长方面的真正影响力。

根据该协议，Unlimitail会将NIQ的计量功能作为其不断发展的技术生态系统的一项核心组件部署，此外还将部署新的数据洁净室环境以及增强的广告科技基础设施。首期将在法国、西班牙和巴西的家乐福（Carrefour）开始部署，预计将从2026年中期启动试点项目。

本次合作的主要优势

通过将媒体曝光度与经验证的消费关联 来帮助衡量销售影响力

来帮助衡量销售影响力 跨市场和零售商比较业绩， 优化全球媒体投资

优化全球媒体投资 通过洁净室环境 实现有效保护隐私的合作

实现有效保护隐私的合作 进一步提高零售媒体投资的透明度 和业绩考核

和业绩考核 实现跨零售生态系统的 计量标准化

计量标准化 提供增强的洞察信息， 支持未来AI支持商务与广告应用

生成更丰富的消费者、品类和市场洞察信息，完善活动策划与优化

“零售媒体正在成为品牌和零售商最重要的增长引擎之一，但其未来依赖信任、透明度以及可计量的业务结果”，NIQ西欧区总裁Emilie Darolles指出。“随着商务与媒体的持续融合，品牌需要通过一致的方式来了解跨市场、零售商和渠道推动业绩的因素。通过与Unlimitail合作，我们可帮助建立更加互联的计量生态系统，让营销方能够走出假设，自信地证明其投资所产生的影响。”

本次合作是打破媒体数据与商务数据之间的顽固孤岛的重要一步。过去，品牌难以跨零售商、国家、地区和消费者受众一致地评估活动效果。通过在统一的框架下协调零售商、媒体和商务数据，NIQ与Unlimitail提供了更全面的业绩表现视图，可帮助广告主作出更明智稳妥的投资决策。

“零售媒体正在从新兴的渠道发展成为现代营销的战略支柱”，Unlimitail首席执行官Alexis Marcombe指出。“我们矢志为品牌和零售商提供所需的工具、数据和技术，让每次活动都能实现更大价值。通过在我们的生态系统中集成NIQ倍受信赖的计量功能，我们将实现更高水平的透明度和业绩考核能力，让广告主、零售商和消费者实现三赢。”

本次合作公告反映了随着品牌寻求通过统一的视角来统一媒体、商务和消费者数据，整个行业正在发生的更全面的转变。NIQ通过其全球数据生态系统、AI支持的分析功能以及The Full View™消费者行为全貌，帮助各类组织将洞察信息与结果联系起来，驾驭新时代的商务。

NIQ和Unlimitail的代表都将在戛纳国际创意节（Cannes Lions International Festival of Creativity）期间接受媒体采访。零售媒体和计量将成为本届创意节的重要行业主题。

关于NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面且可信的洞察，并揭示新的增长途径。依托无与伦比的全球数据布局、精细化消费者和零售衡量数据，以及数十年的AI建模专长，NIQ构建的决策系统能够帮助企业将复杂的数据转化为切实有效的行动。

NIQ在90多个国家开展业务，覆盖全球约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费支出。通过云端平台、先进分析技术和AI驱动的洞察，NIQ传递市场全貌(The Full View™)，帮助品牌和零售商了解消费者的购买行为、购买原因以及后续行动。

如需了解更多信息，敬请访问 www.niq.com 。

关于Unlimitail

Unlimitail是一家国际零售媒体机构，让各类品牌和零售商能够以简单、统一、优化的方式部署其零售媒体策略。它有利于更好地理解消费者、激活定向和全渠道营销活动，以及从提高可见度到提高销售额等角度端到端计量活动效果。该公司凭借统一现场和远程的先进广告技术方案，以及全球性的覆盖能力和优异的数据质量而屹立于当今市场，每月累计页面浏览量超过20亿次，覆盖全球超过2.5亿有效消费者。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。该等前瞻性陈述涉及若干事项，包括有关NIQ Commerce Lab以及相关功能预期时间表、效益、特性和结果的陈述，以及本新闻稿中所含非历史事实的其他陈述。该等陈述基于当前预期，涉及可能导致实际结果出现显著差异的各种风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日有效，NIQ没有义务对其进行更新，但法律另有要求的除外。

#NIQ-GENERAL

*基于NIQ的《CMO展望：2026指南》。

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