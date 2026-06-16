NIQ與Unlimitail攜手合作，提供跨零售商和國家的下一代全通路零售媒體洞察與衡量服務

芝加哥和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球零售媒體投資正在加快成長。資料顯示，67%的行銷長(CMO)計畫在2026年增加對零售媒體網路(RMN)的支出。然而，僅有53%的人認為目前的RMN能夠提供充分的衡量與歸因能力，這彰顯了在證明跨零售商和市場的真實業務影響方面存在關鍵缺口。*

今日，首屈一指的消費者情報公司NIQ (NYSE: NIQ)與首屈一指的零售媒體網路Unlimitail宣布達成策略性合作。此次合作旨在透過先進的衡量體系、消費者洞察、可交互操作的資料基礎架構以及AI驅動的分析技術，協助品牌和零售商開啟零售媒體問責制的新時代。

此次合作將Unlimitail龐大的零售媒體網路與NIQ業界首屈一指的衡量、分析和消費者情報能力相結合。Unlimitail的網路涵蓋21個國家、35家零售商、超過120個零售商網站及逾2.5億會員卡用戶。雙方將共同協助廣告商超越單純的活動指標，深入瞭解零售媒體投資的真實業務影響，同時發掘更深層的消費者與品類洞察，並獲得跨零售商、市場和通路的一致表現視圖。

隨著商業與媒體的持續融合，品牌面臨著越來越大的壓力，需要整合碎片化的資料來源、證明投資報酬率並瞭解每一筆行銷費用的增量影響。此次合作為品牌提供了達成這一目標的工具——以對其零售地位的嚴謹分析為基礎來指導站內和站外的每一次推薦，並將媒體曝光與經過驗證的銷售結果相關聯，其核心目標是協助行銷人員理解行銷活動如何真正影響顧客行為並推動成長。

根據協議，Unlimitail將部署NIQ的衡量能力，做為其不斷發展的技術生態系統的核心組成部分，同時還將建構全新的資料潔淨室環境和強化的廣告技術(AdTech)基礎架構。初期部署將從法國、西班牙和巴西的Carrefour業務開始，先導計畫可望於2026年中啟動。

此次合作的核心優勢

將媒體曝光與已驗證的購買行為相關聯，以此 協助衡量銷售影響

比較不同市場和零售商的表現 ，以實現全球媒體投資的最佳化

，以實現全球媒體投資的最佳化 透過資料潔淨室環境 啟動保護隱私的合作機制

強化零售媒體投資的透明度 與問責制

與問責制 在零售商生態系統內 實現標準化的效果衡量

提供深度洞察，以 支援未來由AI驅動的商業與廣告應用

生成更豐富的消費者、品類和市場洞察，以改善活動規劃與最佳化

NIQ西歐區總裁Emilie Darolles表示：「零售媒體正成為品牌和零售商最重要的成長引擎之一，但其未來發展取決於信任、透明度以及可衡量的業務成果。隨著商業與媒體的持續融合，品牌需要一種一致的方法來理解是什麼在推動跨市場、零售商和通路的業績表現。透過與Unlimitail的合作，我們正在協助建立一個連結更密切的衡量生態系統，使行銷人員能夠擺脫主觀假設，自信地展示其投資的影響力。」

此次合作是打破媒體與商業資料之間長期壁壘的重要一步。長期以來，品牌一直難以在不同零售商、國家和消費群體中一致地評估行銷活動的有效性。透過在通用架構內協調零售商、媒體和商業資料，NIQ和Unlimitail將提供更全面的業績視圖，協助廣告商做出更明智的投資決策。

Unlimitail執行長Alexis Marcombel表示：「零售媒體已從新興通路演變為現代行銷的策略支柱。我們的目標是為品牌和零售商提供所需的工具、資料和技術，以從每一次活動中釋放更大的價值。透過將NIQ值得信賴的衡量能力整合到我們的生態系統中，我們正在實現前所未見的透明度和績效問責水準，這將使廣告商、零售商和消費者共同受惠。」

該公告反映了整個產業正在發生的更廣泛改變，即品牌尋求將媒體、商業和消費者資料整合為統一的視圖。透過其全球資料生態系統、AI驅動的分析技術以及對消費者行為全貌(The Full View™)的洞察，NIQ正協助各類企業將洞察轉化為實際成果，引領下一個商業時代。

在坎城國際創意節期間，NIQ和Unlimitail的代表將接受媒體採訪，屆時零售媒體和衡量將成為核心的產業議題。

關於NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球資料布局、精細化消費者和零售衡量資料，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的資料轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌(The Full View™)，協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。

如需進一步資訊，請造訪： www.niq.com 。

關於Unlimitail

Unlimitail是一家國際性的零售媒體機構，為品牌和零售商提供以簡化、統一和最佳化的方式部署零售媒體策略的機會。它有助於更好地理解消費者，展開精準的全通路行銷活動，並對這些活動的有效性進行端對端的衡量，涵蓋從提升知名度到促進銷售的各個環節。憑藉其統一站內和站外通路的尖端廣告技術套件，以及全球化的觸達範圍和高品質的資料，該公司在當今市場上脫穎而出，每月累計頁面瀏覽量超過20億次，涵蓋全球超2.5億可觸達客戶。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及多個事項，包括關於NIQ商業實驗室及相關能力的預期落地時間、收益、功能和成果的陳述，以及本新聞稿中包含的其他非歷史事實的陳述。這些陳述依據目前的預期，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果大相逕庭。前瞻性陳述僅代表做出之日的情況，除非法律另有規定，否則NIQ不承擔任何更新這些陳述的義務。

#NIQ-GENERAL

*依據NIQ的《行銷長展望：2026年指南》。

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