Eutelsat et le ministère des Armées annoncent la signature du contrat de capacité CENTAURE, marché subséquent de l'accord-cadre NEXUS

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) annonce aujourd'hui la signature avec le ministère des Armées et des Anciens combattants en France, par l'intermédiaire de la Direction Générale de l'Armement (DGA), du contrat CENTAURE (CapacitE oNeweb prioriTAire, oUtils pour la géRer et première sEcurisation des services), premier marché subséquent attribué dans le cadre de l'accord-cadre NEXUS conclu en juin 2025.

Cette nouvelle étape marque la mise en œuvre concrète du projet NEXUS (Neo-Espace pour de Multiples Usages Sécurisés), une initiative stratégique portée par le ministère des Armées et des Anciens combattants visant à renforcer les capacités françaises de communications militaires par satellite en combinant des ressources souveraines et des capacités civiles de confiance. Dans un contexte géopolitique marqué par une demande croissante de connectivité sécurisée, résiliente et souveraine, la France poursuit le renforcement de ses capacités spatiales tout en préparant le déploiement de la future constellation européenne, IRIS2.

Le contrat CENTAURE est doté d’un plafond maximal de 350 millions d’euros1 pour une durée pouvant atteindre huit ans. Il comprend un engagement ferme initial de 138 millions d’euros2 sur une période de quatre ans portant sur la fourniture de capacités satellitaires en orbite basse (LEO) réparties sur plusieurs zones d’intérêt stratégique pour les forces armées françaises, ainsi qu’une première phase de sécurisation des services OneWeb d’Eutelsat.

Cette approche garantit aux forces armées françaises un accès durable à des ressources satellitaires à faible latence et dotées d’une couverture mondiale, tout en assurant la continuité et la flexibilité des capacités opérationnelles durant la montée en puissance du programme européen IRIS2.

Grâce à sa constellation OneWeb, seule constellation mondiale en orbite basse (LEO) exploitée par un opérateur européen et immédiatement disponible pour les besoins gouvernementaux, Eutelsat met à disposition des capacités opérationnelles sécurisées répondant aux exigences des missions de défense les plus critiques.

L’accord NEXUS illustre la manière dont une infrastructure spatiale commerciale européenne de confiance peut compléter les actifs de défense souverains et accélérer le déploiement des capacités de demain. Alors que l’espace s’impose comme une infrastructure critique de sécurité nationale, l’Europe doit pouvoir compter sur des solutions de connectivité résilientes, sécurisées et souveraines qu’elle maîtrise pleinement.

Jean‑François Fallacher, Directeur Général d’Eutelsat, a déclaré : "La signature du contrat CENTAURE marque une étape majeure dans la mise en œuvre de l’accord-cadre NEXUS et témoigne de la confiance renouvelée du ministère des Armées dans les capacités de notre constellation OneWeb. Dans un environnement stratégique profondément transformé, une connectivité sécurisée, résiliente et à faible latence est devenue un facteur déterminant de l’efficacité opérationnelle des forces armées. Grâce à une infrastructure immédiatement disponible et déjà éprouvée sur le terrain, Eutelsat apporte aujourd’hui une réponse concrète aux besoins des armées françaises.”

Patrick Pailloux, directeur général des Armées (DGA) a ajouté : " Avec le marché subséquent CENTAURE, la France franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses capacités de communications militaires spatiales. Les conflits récents ont démontré le caractère indispensable de connectivités diverses, sécurisées, résilientes et maîtrisées pour conduire les opérations modernes. En s'appuyant sur une solution européenne de confiance, immédiatement disponible et offrant une couverture mondiale à faible latence, le ministère des Armées et des Anciens combattants se dote des moyens nécessaires pour répondre aux défis opérationnels actuels tout en préparant l'arrivée des futures capacités souveraines européennes portées par le programme IRIS2."

A propos d’Eutelsat Communications

Eutelsat est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, Eutelsat est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 31 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Eutelsat répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 300 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social est situé à Paris. Eutelsat emploie plus de 1 600 personnes représentant 75 nationalités différentes. Eutelsat s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL. Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la réglementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable.Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.