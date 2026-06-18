JTB adquirirá EXO Travel, líder asiático en gestión de destinos (DMC), para acelerar su crecimiento internacional

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--JTB Corp. ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de All Wise Holdings Pte. Ltd., la empresa que gestiona EXO Travel Group, con sede en Bangkok, una de las principales empresas de gestión de destinos (DMC) de Asia. La adquisición se llevará a cabo a través de una empresa del grupo JTB en la región de Asia-Pacífico.

EXO Travel opera en el mercado B2B, principalmente en la región de Asia-Pacífico. Desde hace más de 30 años, ha mantenido de forma constante un alto nivel de satisfacción de los clientes, basado en la confianza, los logros y un servicio de alta calidad. La empresa cuenta con una sólida presencia de marca en los mercados de alto poder adquisitivo de Europa, Norteamérica y Australia, donde la confianza de las empresas colaboradoras contribuye de manera significativa a sus beneficios.

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