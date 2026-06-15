A Anchorage Digital oferece suporte à custódia de CETES tokenizados, assim como de títulos da dívida pública mexicana tokenizados pela Etherfuse na Stellar

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Anchorage Digital, sede do primeiro banco de criptomoedas regulamentado pelo governo federal dos Estados Unidos, anunciou hoje que oferecerá suporte à custódia de CETES, títulos da dívida pública mexicana tokenizados e emitidos pela Etherfuse na blockchain Stellar.

Os CETES são certificados do Tesouro Federal mexicano de curto prazo, um dos instrumentos de dívida pública mais amplamente detidos no México. Essa colaboração reúne três funções complementares ao longo do ciclo de vida dos ativos tokenizados: a Etherfuse tokeniza o instrumento governamental subjacente; a Stellar fornece a rede para movimentação na cadeia de blocos; e a Anchorage Digital fornece custódia institucional. Juntas, essas funções demonstram como os ativos do mundo real tokenizados podem transitar da emissão à infraestrutura de rede e, por fim, à custódia institucional segura.

O suporte aos CETES amplia a gama de ativos do mundo real tokenizados que as instituições podem manter na Anchorage Digital, além de aprofundar o compromisso da empresa com o México e a América Latina. À medida que instrumentos financeiros tradicionais migram para a cadeia de blocos, as instituições precisam de uma infraestrutura segura e em conformidade para mantê-los, bem como de uma plataforma única na qual ativos globais possam coexistir com os demais ativos.

“Ativos do mundo real tokenizados estão se tornando uma parte central das finanças digitais institucionais. Ao apoiarmos os CETES na Stellar por meio da Etherfuse, estamos ampliando a variedade de ativos globais que as instituições podem manter com segurança na Anchorage Digital e reforçando nosso compromisso com o México e com o mercado latino-americano mais amplo.” — Nathan McCauley, cofundador e CEO da Anchorage Digital

O CETES oferece às instituições uma exposição tokenizada a um instrumento de dívida soberana já conhecido, emitido pelo governo mexicano, ao mesmo tempo em que preserva os padrões de custódia e operacionais exigidos por elas. Essa é uma categoria em expansão, que consiste em instrumentos financeiros confiáveis incorporados à blockchain, com o objetivo de melhorar o acesso, a transparência e a eficiência.

“Os nossos Stablebonds (CETES) demonstram como a tokenização pode ampliar o acesso a instrumentos financeiros globais já consolidados. Trabalhar com a Anchorage Digital e a Stellar nos permite levar essa solução a usuários institucionais com a infraestrutura de custódia e de rede necessária para apoiar a adoção global em larga escala.” — David Taylor, cofundador e CEO da Etherfuse.

A Stellar oferece há muito tempo suporte à movimentação rápida e de baixo custo de ativos nos mercados globais, com ampla cobertura na América Latina. Por meio do suporte ao CETES na Stellar, a Anchorage Digital pode estender a custódia institucional a ativos construídos em uma infraestrutura projetada para atividades financeiras eficientes no mundo real.

“Os ativos do mundo real tokenizados são uma das demonstrações mais claras de como a blockchain pode ampliar o acesso aos mercados globais. Estamos satisfeitos em ver a Anchorage Digital oferecer suporte aos CETES na Stellar, à medida que as instituições buscam formas seguras de manter ativos tokenizados.” — Raja Chakravorti, diretor de negócios da Stellar Development Foundation.

O apoio ao CETES se baseia no recente impulso da região. No início deste ano, a Anchorage Digital anunciou uma parceria com o Grupo Salinas para viabilizar liquidações transfronteiriças. Esses esforços conjuntos refletem um investimento contínuo no México e na América Latina, bem como o papel da Anchorage Digital em auxiliar as instituições a alcançarem a infraestrutura financeira baseada em blockchain por meio de canais seguros e em conformidade com as regulamentações.

À medida que os ativos do mundo real tokenizados são adotados institucionalmente, a custódia continua sendo fundamental. Com o CETES, as instituições podem manter uma gama crescente de ativos globais — de stablecoins e fundos tokenizados à dívidas soberanas — em uma única plataforma regulamentada.

Para saber mais sobre a custódia de CETES e outros ativos globais na Anchorage Digital, favor entrar em contato.

Sobre a Anchorage Digital

A Anchorage Digital é uma plataforma global de criptomoedas que permite que instituições participem do mercado de ativos digitais por meio de negociação, staking, custódia, governança, liquidação, emissão de stablecoins e da principal infraestrutura de segurança do setor. Sede do Anchorage Digital Bank N.A. — o primeiro banco de criptomoedas com carta patente federal nos EUA —, a empresa também atende instituições por meio da Anchorage Digital Singapore, licenciada pela Autoridade Monetária de Cingapura; da Anchorage Digital NY, detentora de uma BitLicense do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York; e da carteira de autocustódia Porto by Anchorage Digital. O Anchorage Digital Bank oferece, ainda, serviços de custódia de moeda fiduciária por meio de um subcustodiante licenciado e segurado pelo FDIC. A Anchorage Digital é financiada por instituições líderes, incluindo Andreessen Horowitz, GIC, Goldman Sachs, KKR e Visa, e tem avaliação de US$ 4,2 bilhões. Fundada em 2017 em São Francisco, na Califórnia, a Anchorage Digital possui escritórios em Nova York, Porto (Portugal), Singapura e Sioux Falls (Dakota do Sul). Saiba mais em anchorage.com, no X @Anchorage e no LinkedIn.

Aviso legal

Os serviços de custódia, liquidação, staking e governança são oferecidos pelo Anchorage Digital Bank National Association (Anchorage Digital Bank). Já os serviços de negociação de ativos digitais são prestados pela Anchorage Hold LLC (“Anchorage Hold”). Os serviços de negociação por conta de terceiros são oferecidos em Nova York pela Anchorage Digital NY, LLC. BitLicense n.º 0000041. A A1 Ltd. é uma empresa de negociação por conta própria. A Anchorage Services, LLC ("Anchorage Services"), corretora de apresentação registrada na NFA, possui o número de identificação NFA 0532710. O Anchorage Digital Bank, a Anchorage Hold e a Anchorage Services não estão registradas na SEC nem em qualquer autoridade estadual como corretores ou negociantes, nem estão autorizadas a exercer atividades de oferta, venda ou negociação de títulos. Os serviços da Anchorage Digital são oferecidos a instituições e a alguns indivíduos de alto patrimônio líquido em circunstâncias limitadas. Determinados serviços de negociação são projetados e disponibilizados apenas para instituições que atendam aos requisitos de elegibilidade, incluindo a qualificação como Participante Elegível de Contrato (Eligible Contract Participant – ECP), nos termos das regras da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (U.S. Commodity Futures Trading Commission – CFTC). Para as instituições que participam de serviços de custódia, staking ou governança por meio da entidade da Anchorage em Singapura, esses serviços são oferecidos pela Anchorage Digital Singapore Pte Ltd. (“Anchorage Digital Singapore”). A Anchorage Digital não fornece consultoria jurídica, tributária ou de investimento nem serviços de private banking. Não há garantia de que qualquer criptomoeda, token, moeda ou outro criptoativo seja viável, líquido ou solvente. Nenhuma comunicação da Anchorage Digital sugere que os serviços de ativos digitais sejam de baixo risco ou isentos de risco. Os ativos digitais mantidos sob custódia não são garantidos pela Anchorage Digital e não estão sujeitos às proteções de seguro da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ou da Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

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