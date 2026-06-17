IFF e ISIPCA celebran los 10 años del programa conjunto de maestría en diseño y creación de fragancias

VERSAILLES, Francia--(BUSINESS WIRE)--IFF, líder mundial en aromas, fragancias, ingredientes alimentarios y salud y biociencias, celebra el 10.o aniversario de su programa acreditado de maestría, líder en la industria, dedicado al diseño y la creación de aromas, desarrollado en colaboración con ISIPCA, la escuela de renombre mundial especializada en carreras relacionadas con la perfumería, la cosmética y los aromas alimentarios. Desde su lanzamiento en 2016, el programa IFF ISIPCA ha capacitado a más de 180 profesionales de 40 países, con 130 graduados hasta la fecha y una tasa de inserción laboral del 100% hasta seis meses después de graduarse.

“Durante la última década, IFF ISIPCA ha creado una sólida cantera de expertos en fragancias diversos y de gran potencial, que combinan la excelencia creativa, los conocimientos científicos y una perspectiva global”, comentó Valery Claude, patrocinadora del programa y vicepresidenta sénior de la división Digital de IFF Scent. “El futuro es claramente prometedor con la próxima generación de talentos en el ámbito de las fragancias, que están listos para impulsar la innovación en toda la industria”.

IFF ISIPCA es un programa innovador de posgrado que ofrece una puerta de entrada a las carreras profesionales en el campo de los aromas. Al combinar el legado creativo de más de 135 años de IFF y su innovación basada en la ciencia con la excelencia académica de ISIPCA, este programa especializado en diseño y creación de aromas ha ampliado el acceso a las carreras en el sector de la perfumería. Allí se prepara a los estudiantes para desempeñar funciones en el desarrollo de fragancias, el marketing, las ventas y la creación de perfumes, contribuyendo así a construir el futuro de las fragancias.

El programa acreditado selecciona a los candidatos en función de su capacidad olfativa, su nivel académico y su talento individual (no requiere formación científica), lo que aporta una mayor diversidad de perspectivas a la creación de fragancias. Los graduados han desarrollado sus carreras en todo el ecosistema de las fragancias, lo que incluye a IFF (en Europa, Asia, Medio Oriente y las Américas) y en empresas de bienes de consumo de alta rotación, lo que demuestra el impacto del programa.

“En este programa se forma a profesionales que combinan creatividad, cultura olfativa y conocimientos técnicos”, señaló Nicholas Salado, director general de ISIPCA. “Se da apoyo a talentos que ahora están plenamente integrados en la industria, en sintonía con sus desafíos y dinámicas en constante evolución”.

A medida que la industria evoluciona, la educación, la transferencia de conocimientos y la innovación sostenida siguen siendo los pilares del programa IFF ISIPCA. Este hito de 10 años refleja el compromiso de IFF de invertir en el futuro de las fragancias y de impulsar la innovación en experiencias olfativas que tengan un impacto significativo para los clientes y consumidores.

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