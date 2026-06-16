Le fondateur-PDG d’Arverne prévoit de se renforcer au capital, puis de s’associer à INFRAGREEN V pour porter le projet d’émission d’ORANE à 70 M€

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, a été informé du projet de Pierre Brossollet, fondateur-PDG d’Arverne, d’affirmer sa position d’actionnaire principal en s’associant à INFRAGREEN V, fonds géré par RGREEN INVEST, société de gestion française spécialisée dans les infrastructures stratégiques pour la souveraineté énergétique et la compétitivité de l'Europe.

Dans un contexte particulièrement favorable à la géothermie en France et en Europe, au cœur des enjeux de souveraineté énergétique, de décarbonation et de compétitivité industrielle, Arverne dispose d’un positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette association stratégique entre le fondateur et RGREEN INVEST permettra à Arverne de franchir une nouvelle étape décisive dans sa trajectoire de croissance afin d’accélérer le déploiement de la géothermie en France.

Cette opération s’effectuerait après le rachat de blocs minoritaires auprès d’actionnaires historiques qui réaliseront une sortie alignée avec leur philosophie d’entrée au capital : en plus de réaliser une plus-value significative, ils permettront au fondateur de renforcer sa position d’actionnaire de référence tout en lui laissant un potentiel de création de valeur important au regard des perspectives d’Arverne.

Cette relution se ferait au travers de la société Geogreen, dans laquelle INFRAGREEN V investirait ensuite. Geogreen deviendrait alors une holding commune, à laquelle le fondateur transfèrerait l’ensemble des actions Arverne qu’il détient aujourd’hui1, tout en restant majoritairement détenue par le fondateur.2

La réalisation de cet investissement reste soumise à la levée de conditions suspensives, dont l’acquisition hors marché de blocs d’actions Arverne par Geogreen dans les conditions susvisées.

Sous réserve de la levée de ces conditions, Geogreen deviendrait le premier souscripteur au projet d’émission d’ORANE3 avec un investissement de 37 M€ et portant le montant total de l’opération à 70 M€, compte-tenu des engagements précédemment annoncés de Bpifrance et des investisseurs historiques Eiffel Essentiel, ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity.

Le protocole d’accord entre Arosco et INFRAGREEN V prévoit par ailleurs la nomination d’un administrateur désigné par RGREEN INVEST pour représenter Geogreen au Conseil d’Administration d’Arverne. La réalisation de l’opération est prévue au plus tard le 17 juillet 2026 et sera constitutive d’une action de concert entre Arosco et INFRAGREEN V. Dans ce cadre, les parties ont l’intention de maintenir la participation de Geogreen dans Arverne en deçà du seuil de 30 % des actions et/ou des droits de vote.

Véritable levier de déploiement à grande échelle des projets d’Arverne, cette opération vise à constituer une étape structurante dans le financement du plan stratégique Dual Flow et illustre la confiance d’investisseurs de référence dans le potentiel de création de valeur durable du Groupe.

Nicolas Rochon, Président fondateur de RGREEN INVEST

« À travers ce projet d’investissement, nous affirmons notre conviction dans le rôle stratégique de la géothermie pour renforcer un mix énergétique français compétitif, résilient et décarboné. Nous serons très heureux d’accompagner Arverne, champion national dans ce secteur incontournable en forte croissance et de soutenir la souveraineté industrielle et énergétique Française et Européenne. »

Pierre Brossollet, PDG Fondateur d’Arverne Group

« Je suis personnellement très fier de ce projet d’association avec RGREEN INVEST, partenaire de confiance et investisseur dont l’expertise est reconnue, pour apporter à Arverne de nouveaux moyens financiers au service de notre croissance. En développant une production de chaleur renouvelable compétitive, nous contribuons concrètement à la transition énergétique tout en créant de la valeur durable au cœur des territoires. »

17 juin 2026 : Assemblée Générale Mixte

À propos d’ARVERNE

Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales, rend accessible les ressources durables de nos sous-sols pour développer nos territoires. Entreprise à Mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine, locale et durable au service des territoires et des industriels. Fournisseur de chaleur et froid géothermal, de métaux critiques géothermaux, de forages et travaux, Arverne intègre les expertises géosciences et forage, au service de la décarbonation, la souveraineté, et la réindustrialisation des territoires.

www.arverne.earth

A propos de RGREEN INVEST

RGREEN INVEST est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-15000021, basée à Paris, spécialisée depuis 15 ans dans le financement de la transition énergétique. Entreprise à mission, certifiée B Corp, RGREEN INVEST propose aux entrepreneurs européens de ce secteur une gamme complète de solutions financières, en equity et en dette, afin de les accompagner dans leur croissance. Avec un total de 3,4 milliards d'euros gérés depuis l’origine et une équipe de plus de 50 professionnels spécialisés et engagés, RGREEN INVEST a déjà soutenu 5 000 projets principalement en Europe représentant un total de 14 GW de projets, contribuant activement à l'accélération de la transition énergétique, au renforcement de la souveraineté et de l'indépendance énergétique des États, ainsi qu'à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

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