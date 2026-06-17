IFF en ISIPCA markeren 10 jaar gezamenlijk ontwerp van geuren en de creatie van een programma van masterniveau

VERSAILLES, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--IFF — een wereldleider in smaken, geuren, voedingsingrediënten en gezondheid & biowetenschappen — viert de 10e verjaardag van zijn sectorleidende geaccrediteerde programma van masterniveau voor ontwerp en creatie van geuren, ontwikkeld in partnerschap met ISIPCA, de wereldvermaarde school voor carrières in parfum, cosmetica en voedingssmaakstoffen. Sinds de lancering in 2016, heeft het IFF ISIPCA-programma meer dan 180 professionals uit 40 landen opgeleid, met op vandaag 130 afgestudeerden en een 100% 'job landing'-percentage tot zes maanden na het behalen van het diploma.

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