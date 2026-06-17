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IFF en ISIPCA markeren 10 jaar gezamenlijk ontwerp van geuren en de creatie van een programma van masterniveau

Een pioniersprogramma voor parfumerie dat talent klaar voor de industrie klaarstoomt

original The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

VERSAILLES, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--IFF — een wereldleider in smaken, geuren, voedingsingrediënten en gezondheid & biowetenschappen — viert de 10e verjaardag van zijn sectorleidende geaccrediteerde programma van masterniveau voor ontwerp en creatie van geuren, ontwikkeld in partnerschap met ISIPCA, de wereldvermaarde school voor carrières in parfum, cosmetica en voedingssmaakstoffen. Sinds de lancering in 2016, heeft het IFF ISIPCA-programma meer dan 180 professionals uit 40 landen opgeleid, met op vandaag 130 afgestudeerden en een 100% 'job landing'-percentage tot zes maanden na het behalen van het diploma.

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Contacts

Judith Gross, VP Communications & Branding
Afdeling: Scent
E-mail: scentmediarequest@iff.com

Industry:

International Flavors & Fragrances

NYSE:IFF
Release Versions
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Contacts

Judith Gross, VP Communications & Branding
Afdeling: Scent
E-mail: scentmediarequest@iff.com

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