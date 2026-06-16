CnerG收購Monsoon Carbon，擴展新興市場的環境商品取得管道

南韓首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CnerG是一家擁有數位採購平台的全球環境商品交易公司，該公司宣布收購Monsoon Carbon。Monsoon Carbon是一家成立於新加坡的環境商品交易與顧問公司，並在新加坡和越南設有區域據點。此收購行動推動CnerG的策略，旨在強化在再生能源憑證、碳權以及主要區域市場中的直接採購能力。

亞洲對再生能源與碳解決方案的需求正在成長，但各市場的採購條件不盡相同。買方經常面臨不同的憑證制度、供應限制以及政策要求。因此，對於環境商品如何被採購、評估及交易，確實需要具備針對特定市場的專業知識。

CnerG執行長Yongnam Jin表示：「企業需要的不僅是取得憑證的管道，更需要對憑證背後的市場、專案及合作夥伴抱持信心。Monsoon Carbon的區域關係網絡讓CnerG更能貼近REC與碳權的供應端，協助我們以更深入的市場知識和實際的採購方案來支援買方與專案合作夥伴。」

此次收購也強化了CnerG的供應鏈脫碳能力與直接採購策略。Monsoon Carbon擁有超過150個獨家管理的專案，以其供應端與顧問方面的能力，補足了CnerG現有銷售團隊與數位平台的實力，從而在東南亞、中東與非洲及其他新興市場中，建立起區域供應端與企業採購需求之間的端到端連結。

Monsoon Carbon董事總經理Angus McEwin表示：「過去十年來，Monsoon Carbon已在新興市場與專案開發商、交易商及企業買方建立了牢固的合作關係。透過加入CnerG，我們能將自身的全球市場專業知識與專案網絡，結合CnerG的數位採購平台，為專案開發商和企業買方創造更大的價值。這樣的結合使我們能夠擴展自身能力，同時為合作夥伴提供他們所重視的市場進入管道與專業知識。」

Monsoon Carbon將繼續透過現有團隊，支援既有的專案開發商與企業合作夥伴。

此次收購反映出CnerG對於亞洲、數位基礎建設、區域關係以及採購能力的投資，這些正是推動全球營運中再生能源與碳策略的關鍵要素。

關於CnerG

CnerG是一個專注於再生能源與碳採購的全球數位市場平台，總部位於南韓首爾。該公司支援超過100個國家/地區的再生能源憑證與碳權採購，並提供供應鏈與實體管理、排放追蹤以及市場情報等工具。如需更多資訊，請造訪https://www.cnerg.net/或於LinkedIn上追蹤。

關於Monsoon Carbon

Monsoon Carbon於2011年在新加坡成立，是一家環境商品公司，在新加坡和越南設有據點。該公司業務涵蓋再生能源憑證、碳權及專案顧問，為專案開發商以及尋求減少或抵銷排放的企業提供支援。該公司在東南亞、中東、非洲、拉丁美洲及其他新興市場擁有豐富經驗。詳細資訊請參閱https://monsooncarbon.com/或於LinkedIn上追蹤。

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