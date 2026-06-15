Forsee Power et Wabtec collaborent pour l’électrification de locomotives

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l'expert en systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Wabtec, leader mondial des équipements, systèmes, solutions numériques et services à valeur ajoutée pour les industries du fret et du transport ferroviaire, collabore avec Forsee Power en vue d’intégrer ses systèmes de batteries dans des locomotives électriques à batterie.

Leader reconnu dans le domaine des locomotives de fret, Wabtec est fortement engagé en faveur de la sécurité, la fiabilité et la compétitivité économique du transport ferroviaire grâce à l'innovation et la collaboration avec les clients et partenaires. En 2021, la société a dévoilé la première locomotive de fret électrique à batterie au monde, marquant une étape majeure dans l’électrification du fret ferroviaire.

Les deux entreprises ont conclu un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour accélérer la collaboration autour de l'intégration des systèmes de batteries PULSE PLUS RAIL de Forsee Power dans les plateformes de locomotives de Wabtec. Le programme vise à offrir des performances améliorées, une fiabilité accrue et un coût total de possession optimisé.

Forsee Power apporte à la collaboration des références solides en matière de performance de ses produits, une expertise dédiée en R&D ferroviaire, des capacités de service après-vente à l’échelle mondiale et une implantation industrielle dans l'Ohio, permettant la conformité Buy America.

Reposant sur les cellules LTO de dernière génération de Toshiba, le système de batteries PULSE PLUS RAIL de Forsee Power offre une durabilité exceptionnelle avec une durée de vie allant jusqu'à 20 ans, une puissance très élevée et une large plage de tension allant jusqu'à 1500 VDC. En plus des applications pour locomotives, le système prend en charge les opérations de recharge rapide.

Conçu avec une gestion thermique liquide avancée, PULSE PLUS RAIL garantit une durée de vie prolongée des batteries même dans des conditions extrêmes et des cycles d’utilisation très exigeants. Le système répond également aux normes de sécurité les plus strictes, notamment IEC 62-928, IEC 62-619, IEC 62-620, EN 50-126. Conçue pour faciliter la maintenance, l'architecture offre un accès facile aux composants électroniques et électromécaniques tout en garantissant une isolation électrique complète conforme aux procédures LOTO pour des opérations de maintenance sécurisées.

Conforme aux normes et certifications les plus strictes de l'industrie, la solution PULSE PLUS RAIL répond aux exigences IEC 61 373, EN 45-545, IEC 60-077 et UN38.3, ainsi qu'aux normes EN 15 085 et EN 17-460.

Les systèmes de batteries digitalisés intègrent également des fonctionnalités avancées pour maximiser la disponibilité des véhicules et l'efficacité opérationnelle.

L'architecture électrique est conçue pour répondre aux exigences des applications ferroviaires de fret et transport de voyageurs. Elle ouvre également de nouvelles opportunités dans les applications pour camions miniers, un autre marché stratégique où Wabtec est un leader mondial dans le développement de chaînes de traction.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par des équipes d'ingénierie de Forsee Power – logiciels inclus – et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. 5 500 véhicules lourds et 150 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower