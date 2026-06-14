GoodVision AI与ATTO Research签署谅解备忘录，共同开发韩国首个专注供应链的人工智能数据中心

首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- GoodVision AI与ATTO Research今日宣布签署谅解备忘录，将在韩国全境共同建设人工智能数据中心（AIDC）网络。该协议于2026年4月16日签署，承诺投入至少5000万美元，用于人工智能数据中心的建设、GPU基础设施以及针对人工智能和数字基础设施资产量身定制的融资解决方案。

相关设施将建在首尔、釜山和大邱周边地区。该项目分阶段实施：第一阶段将建设0.75兆瓦的人工智能工厂计算能力，第二阶段计划到2027年达到5.5兆瓦，长期目标是在多个站点实现总计40兆瓦的计算能力。

此次合作旨在解决韩国当前最紧迫的人工智能基础设施挑战。传统数据中心的建设往往需要数年时间，而企业客户却能在短短数月内采购到GPU服务器。这种时间上的脱节正导致全国范围内的人工智能工作负载部署频频推迟甚至取消。通过在与GPU采购周期同步的时间节点上交付模块化AIDC，GoodVision AI和ATTO Research致力于在关键时刻、关键地点，赋予其所需的关键能力。

根据协议，ATTO Research将提供场地和电力基础设施资源、电力供应及网络集成方面的专业技术，以及在韩国的丰富本地开发经验。GoodVision AI将提供人工智能推理计算专业技术、人工智能工厂部署能力、智能计算调度以及边缘人工智能网络扩展能力。

GoodVision AI首席执行官Davy Wang表示，“韩国是亚洲最具活力的人工智能市场之一，对专用计算能力的需求已超过传统数据中心建设所能提供的供给。此次合作为GoodVision AI在韩国开展大规模建设奠定了坚实基础，我们致力于在2027年前分阶段在多个地点推进项目实施。”

ATTO Research首席执行官、韩国科学技术院（KAIST）教授、总统国家人工智能战略委员会特别工作组组长Jae Woong Chung博士表示，”韩国企业已做好大规模部署人工智能的准备，但基础设施却未能跟上步伐。新建数据中心需要数年时间，而GPU服务器只需数月即可到位。ATTO Research一直致力于解决这一问题，与GoodVision AI的合作使我们获得了人工智能推理的专业知识和部署能力，从而能够更快、更大规模地弥合这一差距。”

非要约或招揽

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