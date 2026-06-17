CnerG、モンスーン・カーボンを買収し、新興市場における環境コモディティの調達網を拡大

韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル調達プラットフォームを運営するグローバルな環境コモディティ取引企業であるCnerGは、シンガポールで設立され、シンガポールとベトナムに地域拠点を構える環境コモディティ取引・コンサルティング企業のモンスーン・カーボンの買収を発表しました。これにより、再生可能エネルギー証書（REC）、カーボンクレジット、および主要な地域市場における直接調達体制を強化するというCnerGの戦略がさらに前進します。

アジア全域で再生可能エネルギーやカーボンソリューションへの需要が高まる一方、調達条件は市場ごとに異なります。バイヤーは、さまざまな認証制度、供給の制約、政策上の要件に直面することが少なくありません。そのため、環境コモディティをどのように調達・評価・取引するかについて、市場ごとの専門知識が求められています。

「企業に求められているのは、単に証書を入手できることだけではありません。その背後にある市場、プロジェクト、そしてパートナーへの信頼です」と、CnerGの最高経営責任者（CEO）であるヨンナム・ジン氏は述べています。「モンスーン・カーボンが築いてきた地域とのネットワークにより、CnerGはRECやカーボンクレジットの供給源にこれまで以上に近づき、より深い市場知識と実践的な調達によって、バイヤーやプロジェクトパートナーを支援します。」

今回の買収は、CnerGのサプライチェーン脱炭素化への取り組みや直接調達戦略も後押しします。独占的に管理する150件以上のプロジェクトを有するモンスーン・カーボンは、CnerGの確立された営業チームやデジタルプラットフォームを供給サイドおよびコンサルティング機能で補完し、東南アジア、中東・アフリカ（MEA）、その他の新興市場において、地域の供給源と企業の調達ニーズをエンド・ツー・エンドで結びつけます。

「過去10年間、モンスーン・カーボンは新興市場全域のプロジェクト開発者、トレーダー、企業バイヤーと強固な関係を築いてきました」と、モンスーン・カーボンのマネージング・ディレクターであるアンガス・マキューイン氏は述べています。「CnerGに加わることで、当社のグローバル市場における専門知識とプロジェクトネットワークを、CnerGのデジタル調達プラットフォームと融合させ、プロジェクト開発者と企業バイヤーの双方にとってより大きな価値を創出できます。今回の連携により、当社は事業規模を拡大すると同時に、パートナーが重視する市場へのアクセスと専門知識を提供し、各社を支援することが可能になります。」

モンスーン・カーボンは、現在のチームを通じて、引き続き既存のプロジェクト開発者や企業パートナーを支援します。

今回の買収は、アジアへの投資、デジタルインフラ、地域との連携、そしてグローバル事業全体にわたる再生可能エネルギーおよびカーボン戦略を推進するために必要な調達能力を、CnerGが強化していく取り組みを反映しています。

CnerGについて

CnerGは、韓国ソウルに本社を置く、再生可能エネルギーおよびカーボンクレジットの調達に特化したグローバルなデジタルマーケットプレイスです。100カ国以上における再生可能エネルギー証書（REC）およびカーボンクレジットの調達を支援し、サプライチェーンおよびエンティティ管理、排出量追跡、市場情報分析のためのツールを提供しています。詳細はhttps://www.cnerg.net/ をご覧いただくか、LinkedInをフォローしてください。

モンスーン・カーボンについて

2011年にシンガポールで設立されたモンスーン・カーボンは、シンガポールとベトナムに拠点を置く環境コモディティ取引企業です。再生可能エネルギー証書（REC）、カーボンクレジット、プロジェクトアドバイザリー業務を手掛け、排出量の削減やオフセットを目指すプロジェクト開発者や企業を支援しています。東南アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ、その他の新興市場で豊富な実績を有しています。詳細はhttps://monsooncarbon.com/ をご覧いただくか、LinkedInをフォローしてください。

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