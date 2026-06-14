GoodVision AI與ATTO Research簽署諒解備忘錄，共同開發韓國首個專注於供應鏈的人工智慧資料中心

首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- GoodVision AI和ATTO Research今天宣布簽署諒解備忘錄，共同開發覆蓋韓國的人工智慧資料中心 (AIDC) 網路。該協議於2026年4月16日簽署，承諾至少投資5,000萬美元用於人工智慧資料中心建設、GPU基礎設施以及針對人工智慧和數位基礎設施資產量身打造的融資解決方案。

資料中心將建在首爾、釜山和大邱附近。此專案分階段進行：首先建造0.75兆瓦的人工智慧工廠運算容量，接下來在第二階段於2027年前達到5.5兆瓦，長期目標則是實現多個場址合計40兆瓦的總運算容量。

此次合作旨在解決韓國最迫切的人工智慧基礎設施挑戰之一。傳統資料中心建置耗時數年，而企業客戶只需數月即可購買GPU伺服器。這種時間差距導致韓國各地人工智慧工作負載部署延誤甚至取消。GoodVision AI和ATTO Research致力於提供模組化人工智慧資料中心，其交付週期與GPU採購週期同步，旨在為企業在其需要之處、於所需之時，提供所需的容量。

根據協議，ATTO Research將提供場地與電力基礎設施資源、電力供應及網路整合方面的專長，以及在韓國的豐富在地開發經驗。GoodVision AI則提供人工智慧推理運算的專業知識、人工智慧工廠部署能力、智慧運算調度和邊緣人工智慧網路擴展能力。

GoodVision AI執行長Davy Wang表示：「韓國是亞洲最具活力的人工智慧市場之一，對專用運算能力的需求遠遠超過了傳統資料中心的開發能力。此次合作將為GoodVision AI在韓國大規模建設奠定堅實的基礎，我們致力於在2027年前分多個階段在多個地點完成專案。」

ATTO Research執行長、韓國科學技術院（KAIST）教授、總統直屬國家人工智慧戰略委員會專責任務小組組長Jae Woong Chung博士表示：「韓國企業已準備好大規模部署人工智慧，但基礎設施建設卻未能跟上步伐。新建資料中心需要數年時間，而GPU伺服器的交付只需數月。ATTO Research一直致力於解決這一問題，與GoodVision AI合作使我們能獲得人工智慧推論的專業知識與部署能力，從而更快、更大規模地彌合這項差距。」

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