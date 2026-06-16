CnerG收购Monsoon Carbon以拓展新兴市场中的环保大宗商品供应渠道

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CnerG是一家拥有数字化采购平台的全球环保大宗商品贸易公司，该公司宣布收购Monsoon Carbon。Monsoon Carbon是一家在新加坡成立的环保大宗商品贸易与咨询公司，在新加坡和越南设有区域据点。此举推进了CnerG在可再生能源证书、碳信用额以及关键区域市场加强直接采购的战略。

在亚洲，对可再生能源和碳解决方案的需求不断增长，但各市场的采购条件各不相同。买家常常面临不同的证书体系、供应限制以及政策要求。这就要求具备针对特定市场的专业知识，了解环保商品的采购、评估和交易方式。

CnerG首席执行官Yongnam Jin表示，“企业需要的不仅仅是获取证书的渠道，更需要对市场、项目及其背后的合作伙伴充满信心。Monsoon Carbon在该地区的业务关系使CnerG更接近可再生能源证书（REC）和碳信用额的供应源，这有助于我们凭借更深入的市场洞察和实用的采购方案，为买家和项目合作伙伴提供支持。”

此外，本次收购还支持CnerG的供应链脱碳能力及直接采购战略。Monsoon Carbon拥有超过150个独家管理的项目，通过提供供应端和咨询服务，与CnerG成熟的销售团队及数字平台形成互补，在东南亚、中东及非洲（MEA）以及其他新兴市场，实现了区域供应与企业采购需求之间的端到端对接。

Monsoon Carbon董事总经理Angus McEwin表示，“过去十年间，Monsoon Carbon已与新兴市场中的项目开发商、贸易商和企业买家建立了牢固的合作关系。通过加入CnerG，我们将把自身的全球市场专业知识和项目网络与CnerG的数字采购平台相结合，为项目开发商和企业买家创造更大的价值。此次整合不仅能让我们扩大业务规模，还能为合作伙伴提供他们所重视的市场准入渠道和专业知识。”

Monsoon Carbon将继续通过其现有团队，为现有项目开发商和企业合作伙伴提供支持。

这次收购体现了CnerG对亚洲市场的投入，以及在数字基础设施、地区合作关系和采购能力方面的投资，这些能力对于在全球业务中推进可再生能源与碳战略至关重要。

关于CnerG

CnerG是一家专注于可再生能源和碳采购的全球数字交易平台，总部位于韩国首尔。该公司支持在100多个国家进行可再生能源证书和碳信用额度的采购，并提供供应链与实体管理、排放追踪及市场情报等工具。如需了解更多信息，请访问https://www.cnerg.net/或关注LinkedIn。

关于Monsoon Carbon

Monsoon Carbon于2011年在新加坡成立，是一家专注于环保大宗商品的公司，在新加坡和越南均设有办事处。该公司业务涵盖可再生能源证书、碳信用额及项目咨询，致力于为项目开发商以及寻求减少或抵消碳排放的企业提供支持。其业务经验遍及东南亚、中东、非洲、拉丁美洲及其他新兴市场。更多信息请访问https://monsooncarbon.com/或关注LinkedIn。

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