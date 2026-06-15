GoodVision AIとATTO Research、韓国初のサプライチェーン特化型AIデータセンター開発に向けMOUを締結

ソウル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- GoodVision AIとATTO Researchは本日、韓国各地にAIデータセンター（AIDC）のネットワークを共同開発するための了解覚書（MOU）を締結したと発表しました。2026年4月16日に締結された本覚書に基づき、両社はAIデータセンターの建設、GPUインフラの整備、ならびにAIおよびデジタルインフラ資産向けのファイナンス・ソリューションに、少なくとも5.000万米ドルを投じる予定です。

施設はソウル、釜山、大邱の近郊に開発される予定です。本プロジェクトは段階的に進められ、第1フェーズとして0,75MWのAIファクトリー演算容量を整備したのち、第2フェーズでは2027年までに5,5MWを目指します。長期的には、複数拠点を合わせた総容量40MWの達成を目指す計画です。

今回の提携は、韓国のAIインフラが抱える喫緊の課題の一つに応えるものです。従来型のデータセンター建設には数年を要する一方で、企業顧客はGPUサーバーを数カ月で調達できます。この時間差により、韓国各地でAIワークロードの展開が遅れたり、中止されたりする事態が生じています。GoodVision AIとATTO Researchは、GPUの調達サイクルに合わせたスケジュールでモジュール式AIDCを提供することで、企業が必要な場所で、必要なタイミングに、必要な演算容量を確保できるよう支援することを目指しています。

本覚書に基づき、ATTO Researchは用地と電力インフラ、電力調達とネットワーク統合に関する専門知識、韓国で培ってきた豊富な開発実績を提供します。GoodVision AIは、AI推論コンピューティングの専門知識、AIファクトリーの展開能力、高度なコンピュート・スケジューリング技術、エッジAIネットワークの拡張を提供します。

GoodVision AIの最高経営責任者（CEO）であるデイビー・ワン氏は、次のように述べています。「韓国はアジアで最も活発なAI市場の一つであり、AI用途に最適化された演算能力に対する需要は、従来型のデータセンター開発が供給できる水準を大きく上回っています。今回の提携は、GoodVision AIが韓国で本格的に事業を拡大していくための確かな基盤となります。当社は2027年にかけて、複数拠点・複数フェーズにわたり、着実に推進してまいります」

ATTO ResearchのCEOで、KAIST（韓国科学技術院）教授、国家AI戦略に関する大統領諮問会議のタスクフォース長を務めるチョン・ジェウン博士は、次のように述べています。「韓国企業はAIを大規模に導入する準備が整っていますが、インフラの整備が追いついていません。新たなデータセンター用地の確保には数年を要する一方、GPUサーバーは数カ月で納品されます。ATTO Researchはこの課題に取り組んできました。GoodVision AIとの提携により、AI推論の専門知識と展開能力を取り込み、このギャップをより迅速かつ大規模に解消できます」

申し出と勧誘の否定

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