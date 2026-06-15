DEWA organizza il secondo Agentic AI Retreat ad Al Shera'a, l'edificio governativo a energia netta positiva più alto, più grande e più intelligente al mondo

Dubai, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, amministratore delegato e direttore generale della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), ha sottolineato che DEWA impiega le più recenti tecnologie di Agentic AI, in linea con la visione di rafforzare il suo ruolo di leader e consolidare la posizione di Dubai come città del futuro. Egli ha fatto queste osservazioni durante l'Agentic AI Executive Retreat, che la DEWA ha organizzato ad Al Shera'a, la sua nuova sede, che è l'edificio governativo a energia netta positiva più alto, più grande e più intelligente al mondo. All'evento hanno partecipato il team dirigenziale esecutivo e i principali stakeholder nel campo della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale (IA), nonché i rappresentanti di SAP e McKinsey.

Nel suo discorso, Al Tayer ha affermato che la DEWA osserva le direttive della sapiente leadership di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, e di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai, e ciò con espresso riferimento all'Agentic AI. Tale impegno è inoltre in linea con il quadro di riferimento relativo all'AI agentica del governo degli Emirati Arabi Uniti, che consente l'esecuzione e il processo decisionale autonomi. Tutto ciò promuove l'obiettivo del governo di essere il primo al mondo a implementare su larga scala i modelli di Agentic AI.

Al Tayer ha affermato che DEWA ha iniziato il percorso verso l'IA nel 2017 con il forte impegno di trasformarsi in un'organizzazione digitale avanzata che guidi il cambiamento nel settore dei servizi di pubblica utilità globale. Questi ha inoltre aggiunto che DEWA fa ricorso all'IA in maniera approfondita in tutta la sua catena del valore (generazione, trasmissione e distribuzione) e impiega tecnologie all'avanguardia dell'Industria 4.0, tra cui l'IA, in molti dei suoi servizi e delle sue attività, oltre a investire nella propria infrastruttura digitale avanzata per accelerare la trasformazione digitale con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e aumentare la soddisfazione di tutte le parti interessate.

Al Tayer ha dichiarato che, da quando ha lanciato la roadmap per l'IA affinché diventi la prima utility al mondo basata sull'intelligenza artificiale, DEWA ha agito con una visione chiara incentrata sull'integrazione dell'IA in tutti gli aspetti delle sue attività e dei suoi servizi.

*Fonte: AETOSWire