DEWA organiseert tweede Agentic AI Retreat in Al Shera’a, het hoogste, grootste en slimste energieneutrale overheidsgebouw ter wereld met een positieve energiebalans

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Zijne Excellentie Saeed Mohammed Al Tayer, algemeen directeur en CEO van de Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), heeft benadrukt dat DEWA de nieuwste Agentic AI-technologieën inzet, in lijn met de visie om haar leidende positie verder te versterken en de positie van Dubai als stad van de toekomst te consolideren. Hij deed deze uitspraken tijdens de Agentic AI Executive Retreat, die door DEWA werd georganiseerd in Al Shera’a, het nieuwe hoofdkantoor van de organisatie en het hoogste, grootste en slimste energieneutrale overheidsgebouw ter wereld met een positieve energiebalans. Het evenement werd bijgewoond door het uitvoerend managementteam en belangrijke belanghebbenden op het gebied van digitale transformatie en kunstmatige intelligentie (AI), evenals vertegenwoordigers van SAP en McKinsey.

In zijn toespraak verklaarde Al Tayer dat DEWA zich laat leiden door de richtlijnen van de wijze leiders van de VAE inzake Agentic AI: Zijne Hoogheid sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, president van de VAE; Zijne Hoogheid sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresident en premier van de VAE en heerser van Dubai; en Zijne Hoogheid sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kroonprins van Dubai, vicepremier en minister van Defensie van de VAE en voorzitter van de Uitvoerende Raad van Dubai. Deze inspanningen sluiten tevens aan bij het Agentic AI-kader van de regering van de VAE, dat autonome uitvoering en besluitvorming mogelijk maakt. Zij ondersteunen de ambitie van de overheid om als eerste ter wereld Agentic AI-modellen op grote schaal in te zetten.

Al Tayer verklaarde dat DEWA in 2017 is begonnen met haar AI-traject, vanuit een duidelijke ambitie om uit te groeien tot een geavanceerde digitale organisatie die richting geeft aan verandering in de wereldwijde nutssector. Hij voegde eraan toe dat DEWA AI op grote schaal toepast binnen haar volledige waardeketen, van opwekking tot transmissie en distributie van energie, en gebruikmaakt van ontwrichtende technologieën van de Vierde Industriële Revolutie. Hieronder valt de inzet van AI in tal van diensten en operationele processen. Daarnaast investeert DEWA in haar geavanceerde digitale infrastructuur om de digitale transformatie te versnellen, met als doel de efficiëntie te verhogen en de tevredenheid van alle stakeholders verder te verbeteren.

Al Tayer verklaarde dat DEWA sinds de lancering van haar AI-roadmap, met als doel uit te groeien tot het eerste AI-native nutsbedrijf ter wereld, heeft gewerkt vanuit een duidelijke visie die gericht is op de integratie van AI in alle aspecten van haar activiteiten en dienstverlening.

*Bron: AETOSWire