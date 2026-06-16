ABB Robotics et PSYONIC exploitent des données issues de l’humain pour faire progresser la dextérité robotique

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--ABB Robotics collabore avec la société californienne de bionique PSYONIC afin de faire progresser la préhension et la dextérité robotiques grâce à une nouvelle approche qui utilise des données de manipulation réelles issues de l’utilisation de prothèses humaines. En combinant la main Ability Hand de PSYONIC avec un cobot ABB GoFa™, cette collaboration explorera comment les données tactiles et de mouvement générées par l’utilisation de prothèses humaines peuvent être utilisées pour entraîner des robots à effectuer des tâches délicates et variées qui ont traditionnellement été difficiles à automatiser.

« La dextérité humaine et la compréhension instinctive de la manière de manipuler différents objets sont parmi les éléments les plus difficiles à reproduire en robotique industrielle, mais elles constituent un besoin fondamental pour des robots véritablement autonomes et polyvalents », déclare Marc Segura, président d’ABB Robotics. « À mesure que nous développons l’IA physique de nouvelle génération, les robots apprendront et comprendront le monde comme nous le faisons. Cette collaboration avec PSYONIC contribuera à combler le fossé de longue date entre la dextérité humaine et celle des robots, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour un large éventail de secteurs. »

La préhension et la dextérité sont au cœur de l’Autonomous Versatile Robotics (AVR™) : la vision d’ABB Robotics pour des robots capables de percevoir, de raisonner, de se déplacer et de manipuler des objets avec précision dans des environnements dynamiques. Elles sont également essentielles pour faire progresser l’IA physique dans l’industrie : des systèmes robotiques capables d’apprendre à partir d’interactions réelles et d’appliquer cette intelligence avec une fiabilité de niveau industriel. Cette collaboration explorera de nouvelles applications dans de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale, l’emballage et la logistique, ainsi que les sciences de la vie. En permettant aux robots d’effectuer des tâches répétitives, ergonomiquement complexes ou difficiles à réaliser de manière cohérente à grande échelle, ABB Robotics et PSYONIC peuvent aider les humains et les robots à travailler ensemble plus efficacement, tout en améliorant la productivité, la flexibilité et la sécurité sur le lieu de travail.

PSYONIC travaille en étroite collaboration avec l’équipe de R&D d’ABB Robotics sur l’intégration et le développement, en explorant comment la manipulation tactile peut soutenir les applications robotiques autonomes de nouvelle génération.

Révolutionner la dextérité robotique grâce à des données générées par l’humain

Développée à l’origine pour une utilisation prothétique, la PSYONIC Ability Hand combine contrôle myoélectrique, détection tactile et mécanique souple dans une conception légère et multi-articulée. Ses capteurs de pression et son système de retour vibratoire permettent aux utilisateurs de détecter le contact, la force de préhension et le relâchement, tandis que ses doigts flexibles s’adaptent naturellement aux objets irréguliers et déformables.

« La manipulation dextre est en fin de compte autant un défi en matière de données qu’un défi matériel », déclare Aadeel Akhtar, fondateur et directeur général de PSYONIC. « En utilisant la même Ability Hand sur des personnes et sur des robots, nous pouvons capturer des données haute fidélité issues du monde réel sur le mouvement, le contact et la force de préhension, puis les utiliser pour entraîner les systèmes robotiques plus efficacement. L’intégration à la plateforme robotique d’ABB Robotics nous permet de nous étendre à davantage d’environnements et d’atteindre le niveau de dextérité nécessaire pour relever les défis les plus difficiles de l’automatisation. »

Pour soutenir ces travaux, la solution GoFa™ d’ABB Robotics offre la précision et la répétabilité requises pour un déploiement de niveau industriel, garantissant que les variations subtiles de la force de préhension, du positionnement des doigts et des mouvements puissent être exécutées et évaluées de manière cohérente. Ce niveau de précision est essentiel pour traduire les données de manipulation issues de l’humain en performances robotiques fiables dans le cadre de tâches complexes et variables.

Cette collaboration évaluera comment cette capacité combinée peut être appliquée à des cas d’utilisation industriels où les technologies de préhension traditionnelles peinent à faire face à la variabilité, à la fragilité ou à la complexité, comme la manipulation d’objets irréguliers ou délicats. Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), la préhension avancée et l’intégration numérique peuvent réduire le temps d’ingénierie jusqu’à 30 %, soulignant l’importance des outils de bout de bras pour accélérer le déploiement et améliorer le retour sur investissement de l’automatisation.

Cela reflète également l’approche stratégique plus large d’ABB Robotics, qui consiste à collaborer avec des partenaires de l’ensemble de son écosystème afin de surmonter les obstacles de longue date à l’automatisation. En combinant la robotique, l’IA et les données de manipulation réelles générées par l’utilisation de prothèses humaines, ABB Robotics fait progresser l’IA physique et permet à des robots plus performants et plus adaptables de fonctionner de manière fiable dans des environnements réels.

1 Fédération internationale de robotique https://ifr.org/news/gripping-systems/ Expand

ABB Robotics, l’une des principales entreprises mondiales de robotique, est la seule à disposer d’un portefeuille complet et intégré, alimenté par l’IA, couvrant les robots, les cobots et les robots mobiles autonomes (AMR), conçus et orchestrés par nos logiciels créateurs de valeur. Nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, de l’automobile à l’électronique en passant par la logistique, à surpasser leurs performances en devenant plus résilientes, flexibles et efficaces. ABB Robotics est à la pointe du développement et de la commercialisation d’une nouvelle génération de robots autonomes polyvalents (AVR), menant un écosystème mondial d’innovation composé de partenaires pour faire progresser du matériel efficace et des logiciels intelligents offrant des performances de niveau industriel. L’entreprise emploie environ 7 000 personnes. go.abb/robotics

PSYONIC Fondée en 2015 et basée à San Diego, PSYONIC développe des systèmes bioniques avancés et accessibles, conçus pour booster les capacités des humains et des robots. L’entreprise conçoit des systèmes bioniques de pointe alliant vitesse, force, durabilité et retour sensoriel, tout en faisant progresser la recherche à la croisée de la robotique, des interfaces cerveau-ordinateur et de l’IA. La PSYONIC Ability Hand est la main la plus rapide et la plus agile du marché, et la première à offrir un retour tactile, permettant une interaction physique intuitive pour les utilisateurs humains et générant de riches ensembles de données pour améliorer la dextérité robotique.

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