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DEWA、世界最高層・最大・最高水準のスマート機能を備えたネットポジティブ政府庁舎「Al Shera’a（アル・シェラア）」で第2回エージェンティックAIリトリートを開催

DEWA organises second Agentic AI Retreat at Al Shera’a, world’s tallest, largest and smartest net positive government building (Video: AETOSWire)

ドバイ、アラブ首長国連邦--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイ電気水道局（DEWA）のマネージング・ディレクター兼最高経営責任者（CEO）であるサイード・モハメド・アル・タイヤー閣下は、DEWAが最新のエージェンティックAI技術を導入し、同機関の主導的役割を高めるというビジョンに沿って、ドバイの未来都市としての地位をさらに強固なものにすることを強調しました。これは、アル・タイヤー閣下が、DEWAが新本部「Al Shera’a」で開催したエージェンティックAI・エグゼクティブ・リトリートで述べたものです。同本社は、世界最高層・最大・最高水準のスマート機能を備えたネットポジティブ政府庁舎です。このイベントには、DEWAの経営陣に加え、デジタルトランスフォーメーションおよび人工知能（AI）の主要関係者、ならびにSAPとMcKinseyの代表者が出席しました。

アル・タイヤー閣下はスピーチで、DEWAはエージェンティックAIに関するアラブ首長国連邦（UAE）のモハメド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領、UAE副大統領兼首相・ドバイ首長のシェイク・モハメド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム殿下、ならびにドバイ皇太子であり、UAE副首相兼国防大臣、ドバイ執行評議会議長を務めるシェイク・ハムダン・ビン・モハメド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム殿下による指導の下で取り組みを進めていると述べました。これらの取り組みは、自律的な実行と意思決定を可能にするUAE政府のエージェンティックAIフレームワークにも沿ったものです。また、エージェンティックAIモデルを広範に導入する世界初の政府になるという政府目標を支援するものです。

アル・タイヤー閣下は、DEWAが2017年にAIへの取り組みを開始し、世界の公益事業分野で変革を主導する先進的なデジタル組織へと変革することに強く取り組んできたと述べました。また、DEWAは、AI活用を発電、送電、配電を含むバリューチェーン全体で深く浸透させていると説明しました。さらに、多くのサービスや事業運営においてAIをはじめとする第4次産業革命の革新的技術を導入するとともに、先進的なデジタルインフラへの投資も進めています。これにより、デジタルトランスフォーメーションを加速させ、業務効率の向上と全てのステークホルダーの幸福度向上を目指していると述べました。

アル・タイヤー閣下は、DEWAが世界初の「AIネイティブ」公益事業者となることを目指してAIロードマップを開始して以来、事業運営およびサービスのあらゆる側面にAIを統合することを中核とした明確なビジョンの下で取り組みを進めてきたと述べました。

*出典：AETOSWire

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