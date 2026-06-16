ABB Robotics e PSYONIC si avvalgono di dati di origine umana per migliorare la destrezza robotica

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--ABB Robotics sta collaborando con l'azienda di bionica californiana PSYONIC, per sviluppare le capacità prensili e la destrezza dei robot utilizzando un nuovo approccio che si avvale di dati di manipolazione in contesti reali ottenuti dall'uso di protesi umane. Integrando la PSYONIC Ability Hand con un cobot ABB GoFa™, la collaborazione analizzerà in che modo i dati di tocco e movimento generati da protesi umane possano essere impiegati per addestrare i robot a eseguire attività delicate e diversificate che in passato sono state difficili da automatizzare.

"La destrezza umana e la comprensione istintiva di come manipolare oggetti diversi è uno degli aspetti più difficili da riprodurre nella robotica di livello industriale, ma si tratta di un'esigenza fondamentale per robot realmente autonomi e versatili", ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. "Con lo sviluppo dell'IA fisica di prossima generazione, i robot impareranno, e comprenderanno il mondo come facciamo noi. Questa collaborazione con PSYONIC aiuterà a colmare il divario di lunga data tra destrezza umana e robotica, aprendo nuove possibilità per un ampio ventaglio di settori."

Gli aspetti di presa e destrezza sono fondamentali per l'Autonomous Versatile Robotics (AVR™), l'idea di ABB Robotic di robot in grado di sentire, ragionare, spostare e manipolare oggetti con precisione in ambienti dinamici. Si tratta inoltre di elementi fondamentali per lo sviluppo dell'IA fisica nel settore: sistemi robotici in grado di apprendere da interazioni in contesti reali e di applicare tali informazioni con un'affidabilità di livello industriale. La collaborazione analizzerà nuove applicazioni in diversi settori, tra cui quello automobilistico, aerospaziale, di imballaggi e logistica e delle scienze della vita. Consentendo ai robot di svolgere attività ripetitive, complesse dal punto di vista ergonomico o difficili da eseguire ripetititvamente in modo uniforme, ABB Robotics e PSYONIC possono aiutare le persone e i robot a collaborare in modo più efficiente, migliorando produttività, flessibilità e la sicurezza sul luogo di lavoro.

PSYONIC sta collaborando con il team di R&S di ABB Robotics sugli aspetti di integrazione e sviluppo, analizzando il modo in cui la manipolazione abilitata al tocco può supportare le applicazioni di robotica autonoma di nuova generazione.

Rivoluzione della destrezza dei robot con dati di origine umana

Inizialmente sviluppata per l'uso con protesi, PSYONIC Ability Hand integra controllo mioelettrico, tecnologia tattile e meccanica adattiva in un design leggero e multiarticolato. I suoi sensori di pressione e il sistema di risposta alle vibrazioni consentono agli utenti di rilevare le situazioni di contatto, presa e rilascio, e le dita flessibili si adattano naturalmente a oggetti irregolari o deformabili.

"La destrezza nella manipolazione è in ultima analisi una sfida a livello di dati quanto a livello di hardware", ha affermato Aadeel Akhtar, fondatore e CEO of PSYONIC. "Utilizzando la stessa Ability Hand su persone e su robot, possiamo acquisire dati altamente affidabili da contesti reali relativi a movimento, contatto e forza di presa, e quindi utilizzarli per addestrare sistemi robotici in modo più efficiente. L'integrazione con la piattaforma robotica di ABB Robotics ci consente di espanderci in un numero maggiore di ambienti e di raggiungere il livello di destrezza necessario per affrontare le sfide più complesse nell'automazione".

A sostegno di tale attività, GoFa™ di ABB Robotics garantisce l'accuratezza e la ripetibilità necessarie per un impiego su scala industriale, assicurando che anche le più lievi variazioni nella forza di presa, nel posizionamento delle dita e nei movimenti possano essere eseguite e valutate in modo coerente. Questo livello di precisione è fondamentale per tradurre i dati relativi alle manipolazioni umane in prestazioni robotiche affidabili nell'ambito di compiti complessi e variabili.

La collaborazione valuterà in che modo questa capacità integrata possa essere applicata a casi d'uso industriali, in cui le tecnologie di presa tradizionali rilevano difficoltà a causa della variabilità, della fragilità o della complessità, come ad esempio nella manipolazione di oggetti irregolari o delicati. Secondo la International Federation of Robotics (IFR), le tecnologie avanzate di presa e l'integrazione digitale possono ridurre i tempi di progettazione fino al 30%, sottolineando l'importanza degli utensili di fine braccio nell'accelerare l'implementazione e nel migliorare il ritorno sull'investimento nell'automazione.

È inoltre la dimostrazione di un approccio strategico più ampio di ABB Robotics, che prevede la collaborazione con i partner del proprio ecosistema per superare gli ostacoli di lunga data all'automazione. Integrando robotica, intelligenza artificiale e dati di manipolazione nel mondo reale generati dall'uso di protesi da parte degli esseri umani, ABB Robotics sta promuovendo l'IA fisica e generando robot più capaci e adattabili in modo che possano operare in modo affidabile in ambienti reali.

1 International Federation of Robotics https://ifr.org/news/gripping-systems/ Expand

ABB Robotics, una delle principali aziende di robotica al mondo, è l'unica azienda con un portafoglio completo e integrato gestito dall'IA che comprende robot, cobot e Autonomous Mobile Robots (AMR), progettati e organizzati dal nostro software generatore di valore. Aiutiamo aziende di qualsiasi dimensione e operanti in qualsiasi settore, dall'automotive all'elettronica e la logistica, a ottenere prestazioni superiori grazie a una maggiore resilienza, flessibilità ed efficienza. ABB Robotics si trova in prima linea nello sviluppo e commercializzazione di una nuova generazione di Autonomous Versatile Robotics (AVR), alla guida di un ecosistema di innovazione globale di partner che lavorano per lo sviluppo di hardware efficiente e software intelligente con prestazioni di livello industriale. L'attività conta circa 7.000 dipendenti. go.abb/robotics

PSYONIC Fondata nel 2015 e con sede a San Diego, PSYONIC sviluppa sistemi bionici avanzati e accessibili, progettati per potenziare esseri umani e robot. L'azienda sviluppa tecnologia bionica avanzata che integra velocità, forza, durata e feedback sensoriale, progredendo nella ricerca all'incrocio tra robotica, interfacce cervello-computer e intelligenza artificiale. La PSYONIC Ability Hand è la mano robotica più veloce e agile sul mercato, nonché la prima a fornire un feedback tattile, consentendo un'interazione fisica intuitiva con gli utenti umani e generando ricchi set di dati per migliorare la destrezza dei robot.

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