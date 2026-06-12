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DEWA organise sa deuxième Retraite sur l’IA Agentique à Al Shera’a, le bâtiment gouvernemental à énergie positive le plus haut, le plus grand et le plus intelligent au monde

DEWA organises second Agentic AI Retreat at Al Shera’a, world’s tallest, largest and smartest net positive government building (Video: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général et PDG de la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), a annoncé que DEWA intègre et adopte les technologies les plus avancées en matière d’intelligence artificielle agentique dans ses opérations quotidiennes. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de sa vision visant à renforcer son leadership dans ce domaine, et à consolider la position de Dubaï en tant que ville du futur. Ces déclarations ont été faites par S.E. lors de la deuxième « Retraite sur l’IA Agentique » (Agentic AI Executive Retreat), organisée à Al Shera’a, le nouveau siège social de DEWA, reconnu comme le plus haut, le plus grand et le plus intelligent bâtiment gouvernemental à énergie positive au monde. L'événement a rassemblé l'équipe de direction et des experts de référence dans les domaines de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des représentants de SAP et de McKinsey.

Dans son discours à l’occasion, Al Tayer a déclaré que la DEWA s’aligne sur les sages directives de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis ; de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï ; et de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Vice-Premier ministre, Ministre de la Défense des Émirats arabes unis et Président du Conseil exécutif de Dubaï, en matière d'IA agentique. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre du projet pionnier du gouvernement des Émirats arabes unis sur l’intelligence artificielle (IA) agentique, permettant l’exécution des tâches sans intervention et une prise de décision autonome. Ils soutiennent également l’objectif du gouvernement visant à faire des Émirats arabes unis le premier pays au monde à déployer à grande échelle des modèles d’IA agentique.

Al Tayer a noté que DEWA a entamé son parcours vers l'IA en 2017 avec un engagement ferme à se transformer en une organisation numérique avancée, qui mène le changement dans le secteur mondial des services publics. Il a ajouté : « DEWA dispose d’une expertise approfondie dans l'utilisation de l'IA à travers l’ensemble de sa chaîne de valeur (production, transport et distribution). Elle intègre des technologies innovantes de la quatrième révolution industrielle, notamment l'IA, au sein de ses services et opérations. Elle investit également dans les infrastructures numériques avancées pour accélérer la transformation numérique, dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique et hydrique et de promouvoir un bien-être durable pour l’ensemble des parties prenantes. »

Pour conclure, Al Tayer a indiqué que depuis le lancement de sa feuille de route relative à l’usage de l'IA, visant à se positionner comme la première entreprise de services publics entièrement native de l'IA (IA-native) au monde, DEWA a œuvré avec une vision claire fondée sur l'intégration et l’adoption de l'IA dans tous les aspects de ses opérations et services.

*Source: AETOSWire

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