杜拜水電局在全球最高、最大、最智慧的淨零能耗政府大樓Al Shera’a舉辦第二屆代理式AI研討會

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 杜拜水電局(DEWA)董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer閣下強調，DEWA正在部署最新的代理式AI技術，這符合其提升自身領先地位並鞏固杜拜「未來之城」地位的發展願景。他是於DEWA在其新總部——全球最高、最大、最智慧的淨零能耗政府大樓Al Shera’a舉辦的代理式AI高階主管研討會(Agentic AI Executive Retreat)上發表上述講話。DEWA的行政領導團隊、數位化轉型與人工智慧(AI)領域的關鍵利害關係人，以及來自SAP和McKinsey的代表出席了此次活動。

Al Tayer在演講中表示，DEWA的工作遵循了阿拉伯聯合大公國總統Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下、阿拉伯聯合大公國副總統兼總理、杜拜酋長Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下，以及杜拜王儲、阿拉伯聯合大公國副總理兼國防部長、杜拜執行委員會主席Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下關於代理式AI的英明指示。相關努力也與阿拉伯聯合大公國政府旨在實現自主執行與決策的代理式AI架構保持一致。這些措施旨在支援阿拉伯聯合大公國政府成為全球第一個廣泛部署代理式AI模型的國家這一目標。

Al Tayer表示，DEWA于2017年開啟了AI之旅，並堅定致力於轉型為一家引領全球公用事業領域變革的先進數位化組織。他補充說道，DEWA在價值鏈（發電、輸電和配電）的各個環節都深度應用了AI，並在眾多服務與營運中採用了包括AI在內的第四次工業革命的顛覆性技術。此外，DEWA還大力投資先進數位基礎建設，以加快數位化轉型，旨在提升營運效率並提升所有利害關係人的滿意度。

Al Tayer指出，自啟動旨在成為全球第一家AI原生公用事業機構的AI發展藍圖以來，DEWA始終秉持清晰的願景，致力於將AI深度融入其營運和服務的方方面面。

*來源：AETOSWire

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