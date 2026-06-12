DEWA organiza el segundo Retiro de IA Agéntica en Al Shera’a, el edificio gubernamental más grande, alto e inteligente con balance neto positivo más avanzado del mundo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Su excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, director gerente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA), enfatizó que la DEWA implementa las tecnologías de IA agénticas más nuevas, en línea con la visión de mejorar su rol de liderazgo y reforzar la posición de Dubái como la ciudad del futuro. Estos comentarios fueron realizados durante el Retiro para Ejecutivos de IA Agéntica que la DEWA organizó en Al Shera’a, su nueva sede central, que es el edificio gubernamental más grande, alto e inteligente con balance neto positivo más avanzado del mundo. Al evento asistieron el equipo de líderes ejecutivos y actores clave en los sectores de transformación digital e inteligencia artificial (IA), además de representantes de SAP y McKinsey.

En su discurso, Al Tayer señaló que la DEWA esta guiada por directivos que se basan en el sabio liderazgo de su alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, su alteza el jeque Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y Gobernante de Dubái, su alteza el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe de la Corona de Dubái, vice primer ministro y ministro de defensa de Emiratos Árabes Unidos, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái relacionado con la IA agéntica. Las iniciativas también están alineadas con el marco de trabajo de IA agéntica del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, para permitir una ejecución y una toma de decisiones autónomas. Van en el sentido del objetivo del gobierno de ser el primer país del mundo en tener una implementación amplia de modelos de IA agéntica.

Al Tayer afirmó que la DEWA comenzó su historia con la IA en 2017, con el firme compromiso de transformarse en una organización digital avanzada que lidere el cambio en el sector de servicios públicos global. Agregó que la DEWA tiene profundos conocimientos en el uso de la IA en su cadena de valor (generación, transmisión y distribución) y emplea tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial, incluida la IA, en muchos de sus servicios y operaciones, además de invertir en su infraestructura digital avanzada para acelerar la transformación digital con el objetivo de aumentar la eficiencia y el nivel de satisfacción de todos los actores clave.

Al Tayer afirmó que, desde que el lanzamiento de su hoja de ruta de IA para convertirse en el primer servicio público nativo de IA del mundo, la DEWA ha trabajado con una clara visión centrada en integrar la IA en todos los aspectos de sus operaciones y servicios.

*Fuente: AETOSWire

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