ABB Robotics en PSYONIC gebruiken door mensen gegenereerde gegevens om robots behendiger te maken

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--ABB Robotics werkt samen met het Californische bionica-bedrijf PSYONIC aan het verbeteren van de grijptechnieken en behendigheid van robots. Hiervoor hanteren ze een nieuwe aanpak door middel van praktijkgegevens over handelingen bij het gebruik van prothesen door mensen. Door de PSYONIC Ability Hand te combineren met een ABB GoFa™-cobot, onderzoeken ze in het kader van deze samenwerking hoe door mensen gegenereerde aanraak- en bewegingsgegevens bij het gebruik van prothesen kunnen worden ingezet om robots te trainen in het uitvoeren van delicate, variabele taken waarvan de automatisering tot dusverre een uitdaging vormde.

"Menselijke behendigheid en het instinctieve begrip van hoe je met verschillende voorwerpen moet omgaan, is een van de moeilijkste aspecten om na te bootsen in industriële robotica, maar het is een fundamentele vereiste voor werkelijk autonome en veelzijdige robots,” aldus Marc Segura, president van ABB Robotics. “Naarmate we de volgende generatie fysieke AI ontwikkelen, zullen robots de wereld net als wij leren kennen en begrijpen. Deze samenwerking met PSYONIC zal helpen om de al lang bestaande kloof tussen menselijke en robotvaardigheid te dichten. Zo creëren we nieuwe mogelijkheden voor een groot aantal industrieën."

Grijpen en behendigheid staan centraal in Autonomous Versatile Robotics (AVR™). Deze visie van ABB Robotics is gericht op robots die in dynamische omgevingen objecten kunnen waarnemen, redeneren, bewegen en met precisie hanteren. Ze zijn ook van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van fysieke AI in de industrie: robotsystemen die kunnen leren van interacties in de praktijk en die kennis kunnen toepassen met industriële betrouwbaarheid. De samenwerking zal nieuwe toepassingen verkennen in tal van sectoren, waaronder de automobielindustrie, de lucht- en ruimtevaart, verpakking en logistiek, en de biowetenschappen. Door robots in staat te stellen taken uit te voeren die repetitief, ergonomisch uitdagend of moeilijk consistent op schaal uit te voeren zijn, kunnen ABB Robotics en PSYONIC mensen en robots helpen effectiever samen te werken, terwijl de productiviteit, flexibiliteit en veiligheid op de werkplek worden verbeterd.

PSYONIC werkt nauw samen met het R&D-team van ABB Robotics aan integratie en ontwikkeling, en doet onderzoek naar hoe manipulatie via aanraking de volgende generatie autonome robotica-toepassingen kan ondersteunen.

Een revolutie in de behendigheid van robots dankzij door mensen gegenereerde gegevens

De PSYONIC Ability Hand, oorspronkelijk ontwikkeld voor prothesegebruik, combineert myo-elektrische besturing, aanraakdetectie en flexibele mechanica in een lichtgewicht ontwerp met meerdere gewrichten. Dankzij de druksensoren en het trillingsfeedbacksysteem kunnen gebruikers contact, grijpkracht en het loslaten van voorwerpen waarnemen, terwijl de flexibele vingers zich op natuurlijke wijze aan onregelmatige en vervormbare voorwerpen aanpassen.

"Behendig manipuleren is immers een even grote uitdaging op het gebied van data als op het gebied van hardware," aldus dr. Aadeel Akhtar, oprichter en CEO van PSYONIC. "Door dezelfde Ability Hand te gebruiken voor zowel mensen als robots, leggen we zeer nauwkeurige, realistische gegevens vast over beweging, contact en grijpkracht. Vervolgens gebruiken we die gegevens om robotsystemen effectiever te trainen. Door integratie met het robotica-platform van ABB Robotics kunnen we uitbreiden naar meer omgevingen. Zo zullen we een zodanig niveau van behendigheid bereiken dat we de moeilijkste uitdagingen in de automatisering het hoofd kunnen bieden."

Voor dit werk biedt GoFa™ van ABB Robotics de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid die nodig zijn voor toepassing op industrieel niveau. Subtiele variaties in grijpkracht, vingerpositie en beweging worden consistent uitgevoerd en geëvalueerd. Dit precisieniveau is van groot belang om uit menselijke manipulatie verkregen gegevens te vertalen naar betrouwbare robotprestaties bij complexe, variabele taken.

In het kader van deze samenwerking zal worden onderzocht hoe deze gecombineerde mogelijkheden kunnen worden toegepast in industriële toepassingen waar traditionele grijptechnologieën moeite hebben met variabiliteit, kwetsbaarheid of complexiteit. Volgens de International Federation of Robotics (IFR) kunnen geavanceerde grijptechnologieën en digitale integratie de doorlooptijd met wel 30% verkorten. Dit onderbouwt het belang van grijpers voor robotarmen als middel om de implementatie te versnellen en het rendement op investeringen in automatisering te verbeteren.

Dit sluit ook aan bij de bredere strategische aanpak van ABB Robotics: samenwerken met partners uit het hele ecosysteem om langdurige belemmeringen voor automatisering weg te nemen. Door de combinatie van robotica, AI en praktijkgegevens over manipulatie verkregen via het menselijk gebruik van prothesen, geeft ABB Robotics een impuls aan fysieke AI. Dit levert krachtigere, flexibele robots op die in de praktijk betrouwbaar functioneren.

1 International Federation of Robotics https://ifr.org/news/gripping-systems/ Expand

ABB Robotics is een van ’s werelds toonaangevende robotica-bedrijven en het enige bedrijf met een uitgebreid en geïntegreerd, door AI aangestuurd portfolio met robots, cobots en autonome mobiele robots (AMR’s) die zijn ontworpen en aangestuurd door haar waardetoevoegende software. Het helpt bedrijven van elke omvang en in alle sectoren, van de automobielindustrie tot elektronica en logistiek, om beter te presteren door veerkrachtiger, flexibeler en efficiënter te worden. ABB Robotics loopt voorop bij de ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe generatie Autonomous Versatile Robotics (AVR) en geeft leiding aan een wereldwijd innovatie-ecosysteem van partners om efficiënte hardware en intelligente software met industriële prestaties te ontwikkelen. Het bedrijf heeft ongeveer 7.000 mensen in dienst. go.abb/robotics

PSYONIC PSYONIC, opgericht in 2015 en gevestigd in San Diego, ontwikkelt geavanceerde, toegankelijke bionische systemen die zijn ontworpen om zowel mensen als robots een extra impuls te geven. Het bedrijf bouwt geavanceerde bionische systemen die snelheid, kracht, duurzaamheid en sensorische feedback combineren, waarbij het onderzoek stimuleert op het snijvlak van robotica, hersen-computerinterfaces en AI. De PSYONIC Ability Hand is de snelste, behendige hand op de markt en de eerste die tactiele feedback biedt, waardoor intuïtieve fysieke interactie voor menselijke gebruikers mogelijk wordt en rijke datasets worden gegenereerd om robots behendiger te maken.

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