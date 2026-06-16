ABB Robotics與PSYONIC運用人類生成資料推進機器人靈巧操作能力

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ABB Robotics正與加州仿生公司PSYONIC合作，採用一種新方法來推進機器人抓取與靈巧操作能力，該方法利用來自人類義肢使用的真實世界操作資料。透過將PSYONIC Ability Hand與ABB GoFa™協作機器人結合，此合作將探索如何利用人類義肢使用時所產生的觸覺與動作資料，來訓練機器人執行過往難以自動化、需高度精細且多變的操作任務。

ABB Robotics總裁Marc Segura表示：「人類的靈巧操作能力，以及對於如何處理不同物體的直覺理解，是工業級機器人中最難複製的能力之一，但這卻是實現真正自主且多功能機器人的基本需求。隨著我們開發下一代的實體人工智慧，機器人將像我們一樣學習和理解這個世界。與PSYONIC的這項合作，將有助於縮小人類與機器人在靈巧操作能力之間長期存在的差距，為廣泛產業開創新的可能性。」

抓取與靈巧操作能力是Autonomous Versatile Robotics（AVR™）的核心——這是 ABB Robotics對於機器人的願景，使其能在動態環境中感知、推理、移動並精確地處理物體。這些能力對於推動產業中的實體人工智慧也至關重要：機器人系統能夠從真實世界的互動中學習，並以工業級可靠性應用其智慧。此次合作將探索汽車、航太、包裝與物流，以及生命科學等眾多產業中的新應用。透過讓機器人承擔重複性高、人體工學具挑戰性或難以大規模維持一致性的任次，ABB Robotics與PSYONIC有助於讓人類與機器人更有效地協同工作，同時提升生產力、彈性及職場安全。

PSYONIC正與ABB Robotics的研發團隊密切合作，進行整合與開發，共同探索具觸覺感測的操作能力，如何支援下一代自主機器人應用。

以人類生成資料革新機器人靈巧操作能力

PSYONIC Ability Hand原本為義肢用途所開發，其結合了肌電控制、觸覺感測與順應性機械結構，採用輕量化的多關節設計。其壓力感測器與振動反饋系統使使用者能夠偵測接觸、握力與釋放，而彈性手指則能自然地順應不規則及可變形之物體。

PSYONIC創辦人暨執行長Aadeel Akhtar博士表示：「靈巧操作最終既是硬體挑戰，也是資料挑戰。透過將相同的Ability Hand應用於人類和機器人身上，我們能夠擷取關於動作、接觸與握力的高真實世界資料，進而更有效地訓練機器人系統。與ABB Robotics的機器人平台整合，使我們得以擴展至更多應用場景，並釋放出應對自動化中最艱鉅挑戰所需的靈巧操作能力。」

為支援此項工作，ABB Robotics的GoFa™提供了工業級部署所需的高精度與可重複性，確保握持力、手指定位及動作的細微變化能夠一致地被執行與評估。此種精準度對於將源自人類的操作資料轉化為可靠且能應對複雜多變任務的機器人效能至關重要。

此項合作將評估這項綜合能力如何應用於傳統抓取技術難以應對變異性、易碎性或複雜性的工業使用案例中，例如處理不規則或精細之物體。根據國際機器人聯合會（IFR）的資料，先進抓取技術與數位整合可縮減高達30%的工程時間，凸顯了末端執行工具在加速部署與提升自動化投資報酬率方面的重要性。

這也反映出ABB Robotics更廣泛的策略方針，即與其生態系統中的合作夥伴協作，克服自動化領域長期存在的障礙。透過結合機器人技術、人工智慧，以及來自人類義肢使用所產生的真實世界操作資料，ABB Robotics正推動實體人工智慧的發展，使更具能力且更具適應性的機器人能夠在真實世界環境中可靠地運作。

1國際機器人聯合會https://ifr.org/news/gripping-systems/ Expand

作為全球領先的機器人公司之一，ABB Robotics是唯一擁有全面且整合之AI驅動產品組合的企業，其產品涵蓋機器人、協作機器人及自主移動機器人（AMR），並由我們具創造價值能力的軟體進行設計與協調。我們協助從汽車、電子到物流等各規模與各產業的企業，透過提升韌性、彈性及效率來實現卓越績效。ABB Robotics居於開發及商業化新一代Autonomous Versatile Robotics（AVR）的最前線，引領全球創新生態系統中的合作夥伴，共同推進具工業級效能之高效硬體與智慧軟體。該業務部門約有7,000名員工。go.abb/robotics

PSYONIC成立於2015年，總部位於聖地牙哥，致力於開發先進且易於取得的仿生系統，旨在增強人類與機器人的能力。該公司打造結合速度、力量、耐用性與感官回饋的高階仿生裝置，並推動機器人技術、腦機介面與人工智慧交匯領域的研究。PSYONIC Ability Hand是市場上速度最快的靈巧義肢手，也是首款提供觸覺回饋的產品，能為人類使用者實現直覺式的實體互動，並生成豐富的資料集以提升機器人的靈巧操作能力。

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