ABB Robotics与PSYONIC利用人类生成数据提升机器人灵巧性

圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ABB Robotics正与加州仿生公司PSYONIC合作，利用人类假肢使用过程中产生真实操作数据这一新方法，推动机器人抓取能力和灵巧性的发展。此次合作将PSYONIC Ability Hand与ABB GoFa™协作机器人相结合，探索如何利用人类假肢使用过程中产生的触觉和运动数据，训练机器人执行那些传统上难以实现自动化的精细且多变的任务。

ABB Robotics总裁Marc Segura表示，“人类的灵巧性以及对如何处理不同物体的本能理解，是工业级机器人最难复现的能力，但这却是真正的多功能自主机器人的核心基础。随着我们开发下一代实体人工智能，机器人将像人类一样学习和理解世界。与PSYONIC的合作将有助于弥合机器人与人类灵巧性之间长期存在的差距，为众多行业开辟新的可能性。”

抓取与灵巧性是“自主多功能机器人”（AVR™）的核心——这是ABB Robotics对机器人的愿景，即机器人能够在动态环境中感知、推理、移动并精准操作物体。这些能力对于推动工业领域的物理人工智能发展也至关重要：即机器人系统能够从现实世界的交互中学习，并以工业级可靠性应用所获得的智能。此次合作将探索汽车、航空航天、包装与物流以及生命科学等众多行业中的新应用。通过让机器人承担重复性、符合人体工学要求或难以大规模稳定执行的任务，ABB Robotics与PSYONIC能够帮助人和机器人更有效地协同工作，同时提高生产力、灵活性及工作场所的安全性。

PSYONIC正与ABB Robotics研发团队在集成与开发方面展开紧密合作，共同探索触觉操控技术如何助力下一代自主机器人应用。

利用人类生成的数据革新机器人灵巧性

PSYONIC Ability Hand的研发初衷是假肢应用，它将肌电控制、触觉传感和柔性机械结构融合于轻量化的多关节设计。其压力传感器和振动反馈系统使用户能够感知接触、握力及松开动作，而灵活的手指则能自然贴合不规则和可变形的物体。

PSYONIC创始人兼首席执行官Aadeel Akhtar博士表示，“灵巧操作最终既是硬件挑战，也是数据挑战。通过在人类和机器人上使用相同的Ability Hand，我们可以采集有关运动、接触和抓握力的高保真现实世界数据，进而利用这些数据更有效地训练机器人系统。与ABB Robotics的机器人平台集成，使我们能够拓展至更多应用场景，并实现应对自动化领域最艰巨挑战所需的灵巧度水平。”

为支持这项工作，ABB Robotics的GoFa™系统提供工业级应用所需的精度和重复性，确保能够一致地执行和评估抓握力、手指定位及动作中的细微变化。这种精度对于将源自人类的操作数据转化为机器人执行复杂、多变任务时的可靠表现至关重要。

此次合作将评估该综合能力如何应用于各类工业场景，特别是那些传统抓取技术难以应对多变性、易碎性或复杂性的场景——例如处理不规则或易碎物体。据国际机器人联合会（IFR）称，先进的抓取技术与数字化集成可将工程设计时间缩短多达30%，这凸显了机械臂末端执行器在加速部署和提升自动化投资回报率方面的重要性。

这也体现了ABB Robotics更广泛的战略方针，即与生态系统中的合作伙伴携手，共同克服自动化领域长期存在的障碍。通过融合机器人技术、人工智能以及人类假肢使用过程中产生的实际操作数据， ABB Robotics正在推动物理人工智能的发展，并使功能更强大、适应性更强的机器人在真实环境中可靠运行。

1 国际机器人联合会 （International Federation of Robotics）https://ifr.org/news/gripping-systems/ Expand

ABB Robotics位居全球领先机器人企业之列，是唯一拥有全面且集成的人工智能驱动产品组合的公司，该组合涵盖机器人、协作机器人和自主移动机器人（AMR），并由创造价值的软件进行设计和协调。从汽车、电子到物流，我们助力各行各业、各种规模的企业提升韧性、灵活性和效率，实现卓越业绩。ABB Robotics位居新一代多功能自主机器人（AVR）研发与商业化的前沿，引领由合作伙伴组成的全球创新生态系统，共同推进具备工业级性能的高效硬件和智能软件的发展。该业务部门拥有约7,000名员工。go.abb/robotics

PSYONIC成立于2015年，总部位于圣地亚哥，致力于开发先进且易于使用的仿生系统，从而为人类和机器人赋能。该公司打造的先进仿生系统集速度、力量、耐用性和感官反馈于一体，同时在机器人技术、脑机接口和人工智能的交叉领域推进研究。PSYONIC Ability Hand是市场上灵巧度最高的手部装置，也是首款提供触觉反馈的产品，它不仅能让人类用户进行直观的物理交互，还能生成丰富的数据集以提升机器人的灵巧度。

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