DEWA veranstaltet das zweite „Agentic AI Retreat“ im Al Shera’a, dem höchsten, größten und intelligentesten netzpositiven Regierungsgebäude der Welt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), hat betont, dass die DEWA die neuesten Agentic-KI-Technologien einsetzt, um ihrer Vision gerecht zu werden, ihre führende Rolle auszubauen und Dubais Stellung als Stadt der Zukunft zu festigen. Er äußerte sich dazu während des von DEWA organisierten „Agentic AI Executive Retreat“ in Al Shera’a, dem neuen Hauptsitz der Behörde, der als das weltweit höchste, größte und intelligenteste net-positive Regierungsgebäude gilt. An der Veranstaltung nahmen die Geschäftsleitung sowie wichtige Akteure aus den Bereichen digitale Transformation und künstliche Intelligenz (KI) teil, ebenso wie Vertreter von SAP und McKinsey.

In seiner Rede erklärte Al Tayer, dass sich die DEWA an den Leitlinien der weisen Führung Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, und Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister der VAE sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, in Bezug auf Agentic AI. Diese Bemühungen stehen zudem im Einklang mit dem „Agentic AI“-Rahmenkonzept der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, das eine autonome Ausführung und Entscheidungsfindung ermöglicht. Sie unterstützen das Ziel der Regierung, weltweit als erste Agentic-AI-Modelle in großem Umfang einzusetzen.

Al Tayer erklärte, dass die DEWA ihre KI-Initiative im Jahr 2017 mit dem festen Ziel gestartet habe, sich zu einem hochmodernen digitalen Unternehmen zu wandeln, das den Wandel im globalen Versorgungssektor anführt. Er fügte hinzu, dass DEWA über umfassende Erfahrung im Einsatz von KI entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette (Erzeugung, Übertragung und Verteilung) verfügt und disruptive Technologien der 4. industriellen Revolution, darunter KI, in vielen seiner Dienstleistungen und Betriebsabläufe einsetzt. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in seine fortschrittliche digitale Infrastruktur, um die digitale Transformation voranzutreiben, mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und die Zufriedenheit aller Beteiligten zu erhöhen.

Al Tayer erklärte, dass DEWA seit der Veröffentlichung seiner KI-Roadmap, mit der das Unternehmen zum weltweit ersten KI-nativen Versorgungsunternehmen werden will, mit einer klaren Vision gearbeitet habe, deren Schwerpunkt auf der Integration von KI in alle Bereiche seines Betriebs und seiner Dienstleistungen liege.

*Quelle: AETOSWire

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