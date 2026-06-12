DEWA organiza segundo retiro de IA agêntica no Al Shera’a, o edifício governamental mais alto, maior e mais inteligente do mundo com balanço energético positivo

DUBAI, EAU--(BUSINESS WIRE)--Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Executivo e Diretor Executivo da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA), enfatizou que a DEWA implementa as mais recentes tecnologias de IA agêntica, em linha com a visão de potencializar sua posição de liderança e consolidar Dubai como a cidade do futuro. Ele fez estas observações durante o Retiro Executivo de IA Agêntica organizado pela DEWA no Al Shera'a, sua nova sede, o edifício governamental mais alto, maior e mais inteligente do mundo com balanço energético positivo. O evento contou com a presença da equipe de liderança executiva e principais partes interessadas em transformação digital e IA, além de representantes da SAP e McKinsey.

Em seu discurso, Al Tayer afirmou que a DEWA é orientada pelas diretrizes da sábia liderança de Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos EAU, Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos EAU e Governante de Dubai, e Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa dos EAU, e Presidente do Conselho Executivo de Dubai, relacionadas à IA agêntica. Os esforços também estão alinhados com a estrutura de IA agêntica do Governo dos EAU, permitindo a execução e a tomada de decisões autônomas. Eles apoiam o objetivo do governo de ser o primeiro no mundo a implantar amplamente modelos de IA agêntica.

Al Tayer disse que a DEWA iniciou sua jornada em IA em 2017 com um firme compromisso de se transformar em uma organização digital avançada que lidera a mudança no setor internacional de serviços públicos. Acrescentou que a DEWA possui ampla experiência no uso de IA em toda a sua cadeia de valor (Geração, Transmissão e Distribuição) e emprega tecnologias disruptivas da 4ª Revolução Industrial, incluindo IA em muitos de seus serviços e operações, além de investir em sua infraestrutura digital avançada para acelerar a transformação digital visando melhorar a eficiência e aumentar a satisfação de todas as partes interessadas.

Al Tayer afirmou que, desde o lançamento de seu plano de ação em IA para se tornar a primeira empresa de serviços públicos do mundo totalmente baseada em IA, a DEWA tem trabalhado com uma visão clara centrada na integração da IA ​​em todos os aspectos de suas operações e serviços.

*Fonte: AETOSWire

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