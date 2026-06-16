ABB Robotics y PSYONIC utilizan datos generados por humanos para mejorar la destreza robótica

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--ABB Robotics colabora con la empresa de biónica californiana PSYONIC para mejorar la capacidad de prensión y la destreza robótica mediante un nuevo planteamiento que utiliza datos de manipulación del mundo real obtenido a partir del uso de prótesis humanas. Combinando la Ability Hand de PSYONIC con un cobot ABB GoFa™, esta colaboración explorará cómo los datos táctiles y de movimiento generados a partir del uso de prótesis humanas se pueden utilizar para entrenar a los robots para que realicen tareas delicadas y variables que tradicionalmente han resultado difíciles de automatizar.

«La destreza humana y su comprensión instintiva de cómo manejar diferentes objetos son algunos de las características más difíciles de replicar en la robótica industrial, pero son fundamentales para que los robots sean verdaderamente autónomos y versátiles», afirmó Marc Segura, presidente de ABB Robotics. «A medida que desarrollamos la IA física de próxima generación, los robots aprenderán y comprenderán el mundo igual que lo hacemos nosotros. Gracias a esta colaboración con PSYONIC, podremos cerrar la brecha existente desde hace tiempo entre la destreza humana y la robótica, y abriremos nuevas posibilidades para una amplia gama de sectores».

La capacidad de prensión y la destreza son fundamentales para visión que tiene ABB Robotics sobre la robótica autónoma y versátil (AVR™), con robots capaces de percibir, razonar, moverse y manipular objetos con precisión en entornos dinámicos. Estas características también resultan esenciales para que avance la IA física en la industria: sistemas robóticos que puedan aprender de sus interacciones con el mundo real y aplicar dichos conocimientos de forma fiable a escala industrial. Esta colaboración explorará nuevas aplicaciones en diverso sectores, entre los que se incluye el automovilístico, el aeroespacial, el del embalaje y la logística, y las ciencias de la vida. Al posibilitar que los robots asuman tareas repetitivas, ergonómicamente complejas o difíciles de realizar de forma consistente y a gran escala, ABB Robotics y PSYONIC asentar las bases para una colaboración más eficaz entre personas y robots, además de mejorar la productividad, la versatiliadd y la seguridad en el lugar de trabajo.

PSYONIC trabaja en estrecha colaboración con el equipo de I+D de ABB Robotics en la integración y el desarrollo, explorando cómo la manipulación táctil puede impulsar aplicaciones de robótica autónoma de próxima generación.

Revolucionar la destreza robótica con datos generados por humanos

Desarrollada originalmente para uso protésico, PSYONIC Ability Hand combina control mioeléctrico, detección táctil y mecánica flexible en un diseño ligero y multiarticulado. Gracias a sus sensores de presión y a su sistema de retroalimentación táctil, los usuarios pueden detectar factores como el contacto, la fuerza de prensión y la liberación. Por su parte, los dedos flexibles se adaptan de forma natural a objetos irregulares y deformables.

«En última instancia, la destreza en la manipulación supone un reto tanto a nivel de datos como de hardware», afirmó el Dr. Aadeel Akhtar, fundador y director ejecutivo de PSYONIC. «Al utilizar la misma Ability Hand tanto en personas como en robots, podemos capturar datos reales de gran fidelidad sobre el movimiento, el contacto y la fuerza de agarre, para luego utilizarlos para comprender a los sistemas robóticos de forma más eficaz. La integración con la plataforma robótica de ABB Robotics nos permite expandirnos a nuevos entornos y alcanzar el nivel de destreza necesario para hacer frente a los desafíos más complejos de la automatización».

Para respaldar este trabajo, GoFa™ de ABB Robotics aporta la precisión y la repetibilidad necesarias para imprementar soluciones a nivel industrial, garantizando que las sutiles variaciones en la fuerza de agarre, la posición de los dedos y el movimiento se puedan ejecutar y evaluar de forma consistente. Este nivel de precisión resulta imprescindible para traducir los datos de manipulación obtenidos de seres humanos en un rendimiento robótico fiable para tareas complejas y variables.

La colaboración analizará cómo puede aplicarse esta capacidad combinada a casos de uso industriales específicos en los que las tecnologías de prensión tradicionales encuentran dificultades derivadas de la variabilidad, la fragilidad o la complejidad, como la manipulación de objetos irregulares o delicados. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), la prensión avanzada y la integración digital pueden reducir los tiempos de ingeniería hasta en un 30 %, lo que pone de relieve la importancia de las herramientas de extremo de brazo a la hora de acelerar la implementación y mejorar el retorno de las inversiones en automatización.

También refleja la visión estratégica más amplio de ABB Robotics de trabajar junto a socios de todo su ecosistema con el objetivo de superar las barreras persistentes para la automatización. Combinando robótica, IA y datos de manipulación del mundo real generados mediante prótesis humanas, ABB Robotics está avanzando en la IA física y permitiendo que existan robots más capaces y adaptables, y operen de forma fiable en entornos reales.

1 International Federation of Robotics https://ifr.org/news/gripping-systems/ Expand

ABB Robotics, una de las empresas líderes mundiales en robótica, es la única con una cartera completa e integrada basada en IA que abarca robots, cobots y robots móviles autónomos (AMR), diseñados y coordinados con nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores —desde la automoción hasta la electrónica y la logística— a superar sus expectativas al conseguir que sean más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robotics se encuentra a la vanguardia del desarrollo y la comercialización de una nueva generación de robótica autónoma y versátil (AVR), liderando un ecosistema global de innovación con socios con vistas a impulsar hardware eficiente y software inteligente con rendimiento de nivel industrial. La empresa cuenta con aproximadamente 7.000 empleados. go.abb/robotics

PSYONIC PSYONIC, fundada en 2015 y con sede en San Diego, desarrolla sistemas biónicos avanzados y accesibles, diseñados para ayudar tanto a los seres humanos como a los robots. La empresa fabrica sistemas biónicos avanzados que combinan velocidad, fuerza, durabilidad y retroalimentación sensorial, además de impulsar la investigación en la intersección entre la robótica, las interfaces cerebro-ordenador y la IA. La PSYONIC Ability Hand es la mano más rápida y hábil del mercado, además de ser la primera en ofrecer retroalimentación táctil, lo que permite una interacción física intuitiva con los usuarios humanos y genera conjuntos de datos ricos para mejorar la destreza robótica.

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