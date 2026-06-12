迪拜水电局在全球最高、最大、最智能的净零能耗政府大楼Al Shera’a举办第二届智能体AI研讨会

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜水电局(DEWA)董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下强调，DEWA正在部署最新的智能体AI技术，这符合其提升自身领先地位并巩固迪拜“未来之城”地位的发展愿景。他是于DEWA在其新总部——全球最高、最大、最智能的净零能耗政府大楼Al Shera’a举办的智能体AI高管研讨会(Agentic AI Executive Retreat)上发表上述讲话的。DEWA的执行领导团队、数字化转型与人工智能(AI)领域的关键利益相关者，以及来自SAP和McKinsey的代表出席了此次活动。

Al Tayer在演讲中表示，DEWA的工作遵循了阿联酋总统Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下，以及迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长、迪拜执行委员会主席Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下关于智能体AI的英明指示。相关努力也与阿联酋政府旨在实现自主执行与决策的智能体AI框架保持一致。这些举措旨在支持阿联酋政府成为全球首个广泛部署智能体AI模型的国家这一目标。

Al Tayer表示，DEWA于2017年开启了AI之旅，并坚定致力于转型为一家引领全球公用事业领域变革的先进数字化组织。他补充道，DEWA在价值链（发电、输电和配电）的各个环节都深度应用了AI，并在众多服务与运营中采用了包括AI在内的第四次工业革命的颠覆性技术。此外，DEWA还大力投资先进数字基础设施，以加速数字化转型，旨在提升运营效率并提升所有利益相关者的满意度。

Al Tayer指出，自启动旨在成为全球首家AI原生公用事业机构的AI路线图以来，DEWA始终秉持清晰的愿景，致力于将AI深度融入其运营和服务的方方面面。

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。