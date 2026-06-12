アンダーセン・コンサルティング、ヘッドマインド・パートナーズと提携し、デジタル・トランスフォーメーションおよびサイバーセキュリティーのサービス提供を強化

米サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、プラットフォーム強化に向け、サイバーセキュリティー、デジタル・トランスフォーメーション、およびAIに特化した欧州大手コンサルティング企業であるヘッドマインド・パートナーズと提携契約を締結しました。

ヘッドマインド・パートナーズは、25年にわたる事業経験とテクノロジーおよびデータ領域における専門知識を融合し、民間・公共セクターの大企業クライアントに対し、デジタルおよびサイバー・レジリエンスの強化、業務効率の向上、そして強固なソブリンAIソリューションの構築を支援しています。現在、本社をパリに置き、フランスとベルギーで事業を展開しており、500名のサイバーセキュリティー専門家、70名のAIエンジニア、400名のデジタル・トランスフォーメーション専門家からなる多分野のチームを擁し、サイバーセキュリティー、AI、デジタル・トランスフォーメーション分野において、シームレスかつ高付加価値なソリューションを提供しています。ヘッドマインド・パートナーズは、金融サービス、産業、エネルギー、ラグジュアリー業界、そして公共部門において、幅広い著名企業・組織にサービスを提供しています。

ヘッドマインド・パートナーズの会長兼最高経営責任者（CEO）であるギ・ユベール・ブルジョワ氏は、「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社は真にグローバルな組織との連携を実現できます」と述べ、「当社のサイバーセキュリティー、AI、デジタル・プログラム関連ソリューションをアンダーセンのグローバル・プラットフォームと統合することで、その加盟ファームや提携ファームとの相乗効果を活用し、クライアントへの持続的な価値提供をさらに高めていくことに大きな期待を寄せています」と語っています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは「ヘッドマインド・パートナーズとの提携により、当社のクライアントが直面する、デジタル面、サイバーセキュリティー面、および業務面での課題への対応力を強化できます」と述べ、「ヘッドマインド・パートナーズが有するこうした分野での豊富な専門知識は、当社のグローバルなサービス提供力を強化し、あらゆる市場や業界においてシームレスかつ統合されたコンサルティング・サービスを提供するという当社の取り組みを支援します」と話しています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、加盟ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業を展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界中の加盟ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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