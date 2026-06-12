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Andersen Consulting rafforza la trasformazione digitale e l'offerta di cybersicurezza con HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con HeadMind Partners, una delle principali società di consulenza europee nel settore della cybersicurezza, della trasformazione digitale e dell'IA, rafforzando la piattaforma dell'organizzazione.

Con la sua unica combinazione di 25 anni di esperienza aziendale, tecnologica e nella gestione dei dati, HeadMind Partners consente ai suoi clienti, grandi aziende dai settori privato e pubblico, di rafforzare la loro resilienza digitale e informatica, potenziare la loro efficienza operativa e costruire soluzioni di intelligenza artificiale solide e sovrane. Con sede centrale a Parigi e operando in Francia e in Belgio ad oggi, la società si avvale di team multidisciplinari costituiti da 500 esperti di cybersicurezza, 70 ingegneri di IA e 400 specialisti di trasformazione digitale per fornire soluzioni di cybersicurezza fluida e che crea valore, IA e trasformazione digitale. HeadMind Partners serve una gamma diversificata di clienti rinomati nei servizi finanziari, nei settori industriale, energetico, del lusso e pubblico.

“La collaborazione con Andersen Consulting ci connette a un'organizzazione davvero globale”, ha dichiarato Guy-Hubert Bourgeois, presidente e CEO di HeadMind Partners. “Integrando le nostre soluzioni di cybersicurezza, IA e programmi digitali con la piattaforma globale di Andersen, siamo impazienti di sfruttare le sinergie con le aziende affiliate e collaboratrici per migliorare costantemente una gamma per i clienti pensata per realizzare valore nel tempo”.

“La nostra collaborazione con HeadMind migliora la nostra capacità di affrontare le crescenti sfide digitali, informatiche e operative dei nostri clienti”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La profondità di HeadMind in queste aree rafforza le nostre capacità globali e supporta il nostro impegno a fornire servizi di consulenza fluidi e integrati in tutti i mercati e i settori”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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