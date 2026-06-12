Pyxis Group, Principia Consulting et CommodityAI entrent en partenariat pour déployer l'IA agentique aux opérations de matières premières

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Pyxis Group, une société mondiale de conseil au service de l'industrie des matières premières, en collaboration avec son partenaire de coentreprise Principia Consulting, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec CommodityAI, la plateforme d'IA agentique spécialement conçue pour les opérations physiques sur matières premières. Les trois entreprises collaboreront pour aider les traders en matières premières, les producteurs et les consommateurs industriels à moderniser leurs opérations de trading et à libérer toute la valeur de l'IA.

Un partenariat construit autour d'un vrai problème opérationnel

Le trading de matières premières s'exécute par email, documents et messagerie instantanée. Les contrats, les nominations, les confirmations et les communications avec les contreparties passent quotidiennement par des canaux non structurés, mais les systèmes CTRM et ERP qui sous-tendent les opérations de trading nécessitent des données structurées et précises pour fonctionner. L'écart entre ces deux réalités crée un travail manuel, des erreurs de rapprochement et un risque opérationnel à grande échelle.

CommodityAI aborde cette question directement. Ses agents de l’IA se trouvent à l’intersection des communications et des systèmes, lisant des informations non structurées, les rapprochant et écrivant des enregistrements structurés dans les plateformes CTRM et ERP où se trouvent les données commerciales et opérationnelles. Le résultat est des données plus propres, un traitement plus rapide et une base fiable pour des analyses avancées.

Pyxis Group et Principia Consulting apportent l'expérience du conseil et de la mise en œuvre pour mettre cette technologie au travail. Pyxis prend en charge les traders adossés à des actifs et les sociétés de trading à l'échelle mondiale dans les domaines de la transformation des activités, des fusacs, de la mise en œuvre CTRM et ERP, de l'adoption de l'IA et du changement organisationnel. Principia, l'un des partenaires d'intégration d'ION Commodities, apporte une expertise approfondie de la mise en œuvre sur les principales plateformes CTRM, ETRM et ERP utilisées dans l'industrie aujourd'hui.

Ensemble, les trois entreprises offrent à leurs clients une capacité intégrée qui couvre la stratégie, la mise en œuvre et l’automatisation intelligente, couvrant l’ensemble de l’arc, de l’amélioration opérationnelle à la transformation optimisée par l’IA.

Commencer par la construction de l'ensemble de données

De nombreuses entreprises de matières premières abordent l'IA avec une ambition analytique, mais découvrent rapidement que la mauvaise qualité des données est le facteur limitant. Des données structurées et fiables sont la condition préalable à l'analyse prédictive, à l'apprentissage automatique et à la surveillance automatisée des risques. Le partenariat est conçu en gardant à l’esprit ce séquençage, en commençant par les données structurées de CommodityAI pour établir l'ensemble dont les clients ont besoin, puis en superposant les capacités d’analyse avancée et d’IA à mesure que leurs programmes mûrissent.

Cette approche reflète la réalité pratique de l'endroit où se trouvent la plupart des équipes d'opérations de matières premières aujourd'hui : gérer des volumes de transactions élevés, des flux de travail hérités et une pression croissante pour accomplir plus de travail avec moins de personnel.

Portée géographique à travers les principaux pôles de trading

Dans les trois entreprises, le partenariat est opérationnel aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, couvrant les principaux centres de trading de matières premières où les clients opèrent et où la demande de modernisation opérationnelle s’accélère.

Citations

« Nos clients exécutent des opérations de trading physiques où la plupart des données arrivent toujours sous forme d'email, de documents et de messagerie instantanée. Travailler avec Pyxis et Principia nous permet d'associer cette technologie à l'expérience de conseil et de mise en œuvre que ces entreprises ont acquise au fil des décennies dans les matières premières. Ensemble, nous pouvons faire passer les clients de la friction opérationnelle à des flux de travail intelligents et automatisés, avec une approche résiliente. »

— Philip Koenig, CEO et cofondateur, CommodityAI

« CommodityAI était la solution la plus adaptée aux problèmes opérationnels auxquels nos clients sont confrontés. Le partenariat réunit l'expertise consultative de Pyxis, la profonde expérience de mise en œuvre CTRM de Principia et la technologie de CommodityAI d'une manière véritablement de bout en bout. Nous pouvons désormais accompagner nos clients, de la stratégie au déploiement en direct, sur tous les principaux marchés où nous opérons. »

— Kunal Ramtri, directeur général, Pyxis Group

« Les opérations de trading de matières premières se trouvent à un point d’inflexion. Les entreprises savent qu'elles doivent se moderniser, mais le passage des processus hérités aux opérations basées sur l'IA nécessite à la fois la bonne technologie et la bonne expertise de mise en œuvre. Ce partenariat procure précisément cette combinaison : l'automatisation intelligente de CommodityAI, qui travaille de concert avec la connaissance de la plateforme de Principia et la profondeur commerciale et consultative de Pyxis. Nous sommes ravis de mettre ces capacités sur le marché. »

— Doug Gyani, CEO, Principia Consulting

À propos de Pyxis Group

Pyxis Group est un cabinet de conseil mondial au service de l'industrie des matières premières. La société travaille avec des traders adossés à des actifs, des sociétés de trading et des entreprises axées sur les matières premières sur la transformation des entreprises et des technologies, les fusacs, la mise en œuvre CTRM et ERP, l’adoption de l’IA et le changement organisationnel, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Pour de plus amples informations sur le groupe Pyxis, veuillez consulter https://www.pyxisadvisory.com/.

À propos de Principia Consulting

Principia Consulting est une société spécialisée dans la mise en œuvre avec une expertise approfondie sur les principales plateformes CTRM, ETRM et ERP. En tant que partenaire d'intégration d'ION Commodities, Principia apporte une capacité de livraison éprouvée à des programmes complexes de technologie de matières premières à l'échelle mondiale. Pour de plus amples informations sur Principia Consulting, veuillez consulter https://principia-consulting.com/.

À propos de CommodityAI

CommodityAI est la plateforme d'IA agentique pour les opérations physiques de produits de base. La plateforme déploie des agents d’IA qui lisent les communications non structurées (email, documents et discussion en ligne) et rapprochent les informations et réécrivent les données structurées dans les systèmes CTRM et ERP sur lesquels les entreprises de matières premières s’appuient. Le siège social de CommodityAI est situé à San Francisco, en Californie. Pour de plus amples informations sur CommodityAI, veuillez consulter https://www.commodityai.io/.

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