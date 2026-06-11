ESTEBAN OCON, NOUVEL AMBASSADEUR DU SERVICE TRAVEL ESIM UBIGI À L’INTERNATIONAL

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Ubigi, la marque de connectivité eSIM de l’opérateur mobile mondial Transatel (filiale du groupe NTT), a choisi le pilote automobile français Esteban Ocon pour incarner son offre Travel eSIM. Ce partenariat marque les ambitions d’Ubigi à l’international et illustre la promesse de la marque qui offre au grand public comme aux entreprises une connectivité 4G/5G performante et accessible dans plus de 200 destinations à travers le monde.

Lancé en 2017, le pionnier de la connectivité eSIM mondiale a connu un fort succès ces dernières années avec plus de 3 millions de clients, plaçant Ubigi parmi les offres eSIM plébiscitées à l’international.

ESTEBAN OCON ET UBIGI, UNE ÉVIDENTE COMPLÉMENTARITÉ

Le choix d’Esteban Ocon s’inscrit dans une stratégie de marque visant à associer Ubigi à un univers de mobilité internationale, de performance et d’innovation technologique. Pilote reconnu évoluant à travers le monde au rythme des Grands Prix, Esteban Ocon représente une génération hyperconnectée, habituée à passer d’un pays à l’autre sans vouloir renoncer à la fluidité de ses usages numériques.

« Notre ambition chez Ubigi est de simplifier l’internet mobile pour tous les voyageurs. Dans un monde où les usages mobiles ne cessent de croître, nous voulons offrir une expérience fluide et sans friction, à des prix toujours plus accessibles. Le choix d’Esteban Ocon s’inscrit naturellement dans cette vision : au-delà de sa notoriété internationale, il incarne un mode de vie ultra-mobile, une exigence de performance et une capacité à évoluer dans des environnements internationaux », déclare Marie-Julie Le Guen, Directrice de la marque Ubigi chez Transatel.

Cette collaboration repose également sur une expérience concrète du service par l’ambassadeur lui-même.

« J’ai découvert Ubigi dans le cadre de mes déplacements pour les grands prix et j’ai été immédiatement séduit par la simplicité du concept et la qualité du service Ubigi. Pouvoir rester connecté dans chacun des pays où je me rends durant la saison sans me soucier des frais de roaming est un vrai plus au quotidien », ajoute Esteban Ocon.

LE SPORT AUTOMOBILE COMME LEVIER DE RAYONNEMENT MONDIAL

Le partenariat avec Esteban Ocon s’inscrit dans une démarche forte en lien avec le monde de l’automobile. Chaque grand prix bénéficie d’une audience mondiale et rassemble un public particulièrement sensible aux enjeux d’innovation, de technologie et de performance, en cohérence avec le positionnement d’Ubigi.

Au-delà de la connectivité des voyageurs, Ubigi est également un acteur reconnu de la connectivité à bord des véhicules depuis 2017. Ce lien direct dans l’ADN d’Ubigi avec le monde automobile renforce la cohérence de ce partenariat.