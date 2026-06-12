-

Venture Global e Atlantic-SEE annunciano l’ampliamento dell’accordo a lungo termine di compravendita di GNL con la Grecia

  • L'accordo raddoppia la quantità di GNL statunitense che sarà fornita da Venture Global, ampliando la partnership esistente per rafforzare la sicurezza energetica dell’Europa centrale e orientale.
  • Si basa sull’investimento di Venture Global nella capacità di rigassificazione del terminale di importazione di GNL di Alessandropoli per fornire GNL statunitense alla regione.

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e la società greca ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. hanno annunciato l’ampliamento dell’esistente accordo di compravendita (SPA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense che sarà fornito da Venture Global, per la durata di vent’anni a partire dal 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per gli investitori
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Referente per i media
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

Industry:

Venture Global, Inc.

NYSE:VG
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Referente per gli investitori
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Referente per i media
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

More News From Venture Global, Inc.

Riassunto: Venture Global annuncia la chiusura di 2,25 miliardi di dollari in obbligazioni senior garantite

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) ha reso noto oggi che la sua azienda interamente controllata, Venture Global LNG, Inc. (l'“Emittente”) ha chiuso la sua offerta di obbligazioni senior garantite al 6,375% con scadenza 2034 (le “Obbligazioni 2034”), del valore nominale totale di 1,125 miliardi di dollari e di obbligazioni senior garantite al 6,625% con scadenza 2036 (le “Obbligazioni 2036” e, insieme all Obbligazioni 2034, le “Obbligazioni”). L'Emittent...

Riassunto: Venture Global annuncia accordi per l'acquisto di GNL con TotalEnergies e Vitol

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Today, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) ha reso nota oggi l'esecuzione di due accordi vincolanti con TotalEnergies e Vitol per l'acquisto da parte di Venture Global di ulteriori quantità di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti. Venture Global ha annunciato un nuovo accordo vincolante con TotalEnergies per l'acquisto di circa 0,85 MTPA di GNL da Venture Global per circa cinque anni a partire dal 2026. A parte, Venture Global e Vitol hanno accettato di p...

Riassunto: Venture Global annuncia la chiusura dell'emissione di obbligazioni senior garantite per un valore di 750.000.000 di dollari da parte di Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) ha annunciato oggi che la sua filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") ha concluso un'emissione di obbligazioni senior garantite al 6,000% con scadenza nel 2036 (le "Obbligazioni", per un importo nominale complessivo di 750.000.000 di dollari). Le Obbligazioni scadranno il 1º maggio 2036. VGCP ha utilizzato i proventi netti dell'offerta, assieme alla liquidità disponibile e ai proventi derivanti...
Back to Newsroom