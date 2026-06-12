Venture Global e Atlantic-SEE annunciano l’ampliamento dell’accordo a lungo termine di compravendita di GNL con la Grecia
Venture Global e Atlantic-SEE annunciano l’ampliamento dell’accordo a lungo termine di compravendita di GNL con la Grecia
- L'accordo raddoppia la quantità di GNL statunitense che sarà fornita da Venture Global, ampliando la partnership esistente per rafforzare la sicurezza energetica dell’Europa centrale e orientale.
- Si basa sull’investimento di Venture Global nella capacità di rigassificazione del terminale di importazione di GNL di Alessandropoli per fornire GNL statunitense alla regione.
ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e la società greca ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. hanno annunciato l’ampliamento dell’esistente accordo di compravendita (SPA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense che sarà fornito da Venture Global, per la durata di vent’anni a partire dal 2030.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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IR@ventureglobalLNG.com
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press@ventureglobalLNG.com