Esteban Ocon torna-se embaixador global da Ubigi Travel eSIM

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Ubigi, marca de conectividade eSIM da operadora móvel global Transatel (subsidiária do grupo NTT), anuncia a nomeação do piloto francês Esteban Ocon como embaixador de sua oferta Travel eSIM. A parceria reforça as ambições internacionais da marca e seu compromisso de oferecer a pessoas e empresas uma conectividade 4G/5G de alta performance e acessível em mais de 200 destinos ao redor do mundo.

Pioneira em conectividade eSIM global desde 2017, a Ubigi registrou forte crescimento nos últimos anos, ultrapassando a marca de 3 milhões de clientes e consolidando-se entre as soluções eSIM mais reconhecidas internacionalmente.

Esteban Ocon e Ubigi: uma parceria natural

A escolha de Esteban Ocon faz parte de uma estratégia que associa a Ubigi aos universos da mobilidade internacional, da performance e da inovação tecnológica. Acostumado a viajar pelo mundo acompanhando o calendário dos Grandes Prêmios, o piloto francês representa uma geração conectada que busca permanecer online em qualquer lugar, de forma simples, confiável e sem interrupções.

“Na Ubigi, nossa missão é simplificar o acesso à internet móvel para viajantes em todo o mundo. Em um contexto em que a conectividade se tornou essencial no dia a dia, queremos oferecer uma experiência fluida, confiável e acessível. A escolha de Esteban Ocon reflete naturalmente essa visão. Além de sua projeção internacional, ele representa um estilo de vida marcado pela mobilidade, pela busca constante por desempenho e pela capacidade de atuar em ambientes internacionais”, afirma Marie-Julie Le Guen, diretora da marca Ubigi na Transatel.

Para o piloto, a parceria também nasce de uma experiência concreta com o serviço.

“Descobri a Ubigi durante minhas viagens pelos Grandes Prêmios e fiquei imediatamente impressionado com a simplicidade da experiência e a qualidade da conexão. Permanecer conectado em cada país sem me preocupar com tarifas de roaming representa uma grande vantagem no dia a dia. Estou muito feliz em representar uma solução que realmente atende às minhas necessidades”, declara Esteban Ocon.

O automobilismo como vitrine global

A parceria com Esteban Ocon insere-se em uma estratégia fortemente ligada ao universo do automobilismo. Cada Grande Prêmio reúne uma audiência global particularmente sensível aos temas de inovação, tecnologia e desempenho, em perfeita sintonia com o posicionamento da Ubigi.

Além da conectividade para viajantes, a Ubigi também é reconhecida por sua atuação no setor de conectividade veicular. Essa forte ligação com o universo automotivo, presente no DNA da marca, reforça a autenticidade e a relevância desta parceria.