Venture Global y Atlantic-SEE amplían su acuerdo de compraventa de GNL a largo plazo con Grecia

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A., de Grecia, anunciaron hoy una ampliación de su acuerdo de compraventa (SPA) para la adquisición de gas natural licuado (GNL) estadounidense de Venture Global por un período de veinte años a partir de 2030. En virtud del acuerdo, Atlantic-SEE duplicará el volumen contemplado en su contrato vigente con Venture Global, que pasará de 0,5 a 1,0 millón de toneladas anuales (MTPA).

Atlantic-SEE LNG es una empresa conjunta creada por las empresas griegas AKTOR Group y DEPA Commercial y presentada en noviembre durante la sexta conferencia Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (PTEC), celebrada en Atenas. Esta ampliación del acuerdo se produce tras la inversión previamente anunciada por Venture Global en la terminal de importación de GNL de Alexandrópolis, en Grecia, donde la empresa cuenta actualmente con aproximadamente el 25 % de la capacidad de regasificación disponible. La terminal receptora FSRU de GNL de Alexandrópolis y el Corredor Vertical Sur-Norte serán fundamentales para fortalecer la seguridad energética de Europa Central y Oriental al abrir una nueva vía para llevar a la región gas natural estadounidense seguro y a precios competitivos.

“Venture Global se enorgullece de anunciar la ampliación de esta alianza, que reafirma nuestro compromiso compartido con la seguridad energética, la diversificación del suministro y el crecimiento económico, al tiempo que profundiza la relación estratégica en materia de energía entre Estados Unidos y Europa”, afirmó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “El Corredor Vertical se ha consolidado como un nodo energético clave para la región, y nuestra inversión continua en infraestructura, como la terminal de Alexandrópolis, contribuye a desarrollar nuevas rutas de abastecimiento seguras y estables en toda Europa Central y Oriental. Agradecemos el liderazgo del presidente Trump, del secretario Burgum, del secretario Wright, de la embajadora Guilfoyle y de las autoridades de ambos lados del Atlántico, cuyo respaldo continúa impulsando la cooperación energética transatlántica y ampliando el acceso al GNL estadounidense en todo el mundo”.

“La ampliación de nuestro acuerdo comercial con Venture Global refleja la ambición y la solidez de nuestro plan estratégico de largo plazo en materia de GNL, así como el potencial del Corredor Vertical para aportar alternativas de suministro y mayor seguridad energética en toda Europa Central y Oriental. También pone de relieve la creciente relevancia de la cooperación energética transatlántica entre Grecia y Estados Unidos, cuyos beneficios alcanzarán a toda la región”, señaló Alexandros Exarchou, director ejecutivo de Atlantic SEE LNG Trade. “La evolución geopolítica nos ha brindado una oportunidad histórica para consolidarnos como un nodo energético entre continentes, y buscamos capitalizar este impulso para ofrecer a nuestros clientes un suministro seguro, sostenible y previsible a largo plazo”.

“El acuerdo de hoy marca el paso de la visión a la acción”, afirmó Konstantinos Xifaras, presidente de Atlantic SEE LNG Trade. “Al duplicar los volúmenes asegurados mediante este acuerdo, sentamos bases aún más sólidas para garantizar un suministro de GNL confiable y previsible en toda la región, al tiempo que convertimos la planificación estratégica en resultados comerciales concretos. Este acuerdo refleja el valor de las alianzas de largo plazo y confirma el papel cada vez más relevante de la cooperación energética transatlántica para fortalecer la seguridad y la resiliencia del sistema energético regional”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en operación, construcción o desarrollo. La empresa inició la producción de GNL en su primera planta en 2022 y hoy se encuentra entre los principales exportadores de GNL de Estados Unidos. Su modelo de negocio integrado verticalmente abarca activos a lo largo de toda la cadena de valor del GNL, incluida la producción, el transporte por gasoducto, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Sus tres primeros proyectos —Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG— están ubicados en Luisiana, sobre la costa del Golfo de América. Además, Venture Global desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de Atlantic SEE LNG Trade

ATLANTIC – SEE LNG TRADE es una empresa en la que AKTOR Group of Companies posee una participación del 60 % y DEPA Commercial del 40 %. Su objetivo es importar gas natural licuado (GNL) a Grecia y comercializarlo en Europa Oriental y Sudoriental a través del Corredor Energético Vertical para contribuir a la seguridad del abastecimiento energético europeo y fortalecer la cooperación transatlántica.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. La empresa procura que dichas declaraciones queden amparadas por las disposiciones de exención de responsabilidad aplicables a las declaraciones prospectivas contempladas en la Sección 27A de la Securities Act de 1933, con sus modificaciones (la “Securities Act”), y en la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, con sus modificaciones (la “Exchange Act”). Todas las declaraciones incluidas en este documento, excepto aquellas basadas en hechos históricos, constituyen “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, estas declaraciones pueden identificarse por el uso de términos como “puede”, “podría”, “hará”, “debería”, “espera”, “planea”, “proyecta”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “procura”, “objetivo”, “continúa”, sus formas negativas u otras expresiones similares.

Estas declaraciones prospectivas, sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos, pueden incluir afirmaciones relacionadas con el desempeño futuro de la empresa, sus contratos, sus estrategias de crecimiento previstas y las tendencias que podrían afectar su negocio. Constituyen únicamente estimaciones basadas en las expectativas actuales de la empresa y en sus proyecciones sobre acontecimientos futuros. Existen factores importantes que podrían hacer que los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Entre esos factores se encuentran la necesidad de obtener capital adicional significativo para construir y completar futuros proyectos y los activos asociados, así como la posibilidad de no conseguir dicho financiamiento en condiciones aceptables o de no conseguirlo en absoluto; la imposibilidad de estimar con precisión los costos de los proyectos; el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos e interconexiones asociadas registren sobrecostos y demoras debido a la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, escasez de personal calificado, riesgos operativos u otros factores; la incertidumbre en torno a la evolución del comercio global, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de Estados Unidos en materia de comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; la dependencia de contratistas EPC y otros proveedores para la ejecución exitosa de los proyectos, incluida la posibilidad de que no cumplan con sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientalistas u otras organizaciones de interés público, o la falta del apoyo de gobiernos locales y comunidades necesario para llevar adelante los proyectos, que podrían afectar negativamente el estado de los permisos, los plazos o el desarrollo, la construcción y la operación de estos; así como los riesgos asociados con otros factores descritos en el apartado “Item 1A. Risk Factors” del informe anual de la empresa en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”), y en cualquier informe posterior presentado ante dicho organismo.

Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se refieren únicamente a la fecha de publicación del presente documento y se basan en supuestos que la empresa considera razonables a esa fecha. La empresa no asume obligación alguna de actualizarlas para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, salvo cuando la legislación aplicable así lo exija.

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