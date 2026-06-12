NUBURU, tramite Lyocon, progetterà la tecnologia al laser blu per la piattaforma di ricarica subacquea DEEP LIGHT targata SunCubes

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU, la "Società"), lo specialista delle piattaforme di nuova generazione a duplice utilizzo per la Difesa e la Sicurezza, oggi annuncia che la recente lettera d'intenti stipulata con SunCubes S.r.l. ("SunCubes") dovrebbe sfociare in un primo caso applicativo concreto: la progettazione congiunta di una soluzione a laser blu per ambienti sottomarini e subacquei, nell'ottica di una potenziale integrazione nella piattaforma di ricarica wireless subacquea DEEP LIGHT targata SunCubes.

Di recente, SunCubes ha annunciato di essersi aggiudicata il progetto DEEP LIGHT, riconosciuto e supportato dalla Marina Militare italiana tramite il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (“PNS”), nel quadro di un'iniziativa strategica per lo sviluppo delle capacità tecnologiche subacquee nazionali.

Nel quadro dell'implementazione in programma, NUBURU, tramite Lyocon S.r.l. ("Lyocon"), il suo stabilimento italiano di tecnologia laser e centro di eccellenza per la fotonica, ha in programma una collaborazione con SunCubes mirato alla progettazione e alla potenziale fornitura dell'ambito tecnologico del laser blu integrabile nella piattaforma DEEP LIGHT, previa stipula di accordi definitivi, convalida tecnica, rilascio delle autorizzazioni normative e osservanza dei requisiti applicabili relativi al programma del cliente.

SunCubes valuta positivamente i vantaggi, in termini di performance, potenzialmente generati dalle tecnologie a laser blu negli ambienti sottomarini e, nel quadro della recente lettera d'intenti siglata tra NUBURU e SunCubes, le due aziende ora sono impegnate nella ricerca della definizione dei requisiti per una soluzione basata sul laser blu in grado di supportare una nuova generazione di sistemi di trasmissione di ricarica ottica subacquea.

Il valore strategico di questo primo caso applicativo non è determinato dalle dimensioni iniziali del progetto, ma dalla potenziale convalida della qualità della tecnologia laser blu di NUBURU in uno degli ambienti più esigenti per la trasmissione di potenza ottica: il mondo subacqueo. Il trasferimento della ricarica laser subacquea necessita di qualità della sorgente laser blu, stabilità del fascio, efficienza ottica, affidabilità termica e integrazione precisa con i sistemi di controllo del fascio e di sicurezza.

Secondo NUBURU, la combinazione della propria tecnologia a laser blu con le capacità di produzione e integrazione di Lyocon e con la piattaforma tecnologica di SunCubes consentirà al gruppo NUBURU di partecipare al processo di industrializzazione delle soluzioni di sorgenti laser dedicate ad ambienti sottomarini, in cui le lunghezze d'onda ottiche blu e blu-verdi possono offrire vantaggi in termini di performance per quanto riguarda le esigenze militari e commerciali.

SunCubes annuncia che DEEP LIGHT, sviluppato in partnership con Dualee, è stato presentato e premiato al PNS Progress Meeting, che si è svolto presso il Centro di supporto e sperimentazione navale della Marina Militare di La Spezia. Il progetto mira a creare una piattaforma di alimentazione wireless subacquea basata su laser per sistemi sottomarini autonomi, consentendo la ricarica senza contatto e operazioni estese in applicazioni civili, offshore e di difesa.

DEEP LIGHT è un sistema di distribuzione energetica sottomarina progettato con un trasmettitore laser ad alta potenza e un ricevitore integrati in veicoli subacquei autonomi, concepito per operare nella finestra ottica blu-verde ottimale per la propagazione in ambiente marino, e consente di trasferire energia sott'acqua senza contatto e su distanze di diverse decine di metri.

La tecnologia a laser blu offre un vantaggio potenziale per la trasmissione subacquea di energia ottica, poiché in questo ambiente le lunghezze d'onda blu e blu-verdi sono soggette a un'attenuazione relativamente inferiore rispetto a molte altre lunghezze d'onda, a seconda delle condizioni dell'acqua e dell'ingegneria del sistema. Le sorgenti a laser blu di alta qualità potrebbero quindi portare a una maggior efficienza nella trasmissione di energia subacquea e nella comunicazione ottica negli ambienti sommersi.

In questo ambito tecnologico, l'obiettivo della lettera d'intenti firmata con SunCubes è non solo valutare potenziali opportunità commerciali, ma anche supportare lo sviluppo congiunto di sistemi sottomarini di nuova generazione a performance elevate. Combinando le capacità del laser blu della piattaforma NUBURU-Lyocon con la piattaforma di controllo del fascio e di potenza ottica di SunCubes, le parti intendono esplorare soluzioni efficienti e scalabili per la trasmissione di energia sottomarina e altre applicazioni sottomarine critiche.

L'ecosistema di investitori correlato alla CDP consolida il profilo strategico di SunCubes

L'ecosistema di investitori di SunCubes consolida ulteriormente la rilevanza strategica di questa collaborazione. Come indicato nel modulo 8-K di NUBURU relativo alla lettera d'intenti, tra gli attuali investitori di SunCubes figurano Special Purpose Vehicle (SPV) attive nel venture capital affiliate a CDP Venture Capital SGR S.p.A. ("CDP Venture Capital"). CDP Venture Capital è una società italiana di gestione degli asset specializzata in venture capital, partecipata al 70% da CDP Equity S.p.A. e al 30% da Invitalia S.p.A.; CDP Equity è una holding del gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP").

La CDP è l'Istituto Nazionale di Promozione italiano ed è una società per azioni a controllo pubblico. L'azionista di maggioranza è il Ministero dell'economia e delle finanze italiano, che detiene l'82,77% della CDP, con fondazioni del mondo bancario che detengono il restante 17,23%. CDP, CDP Equity, CDP Venture Capital e il Ministero dell'economia e delle finanze non partecipano direttamente alla lettera d'intenti tra NUBURU e SunCubes.

Secondo NUBURU, questo ecosistema di investitori legato a CDP Venture Capital è importante dal punto di vista strategico perché allinea SunCubes alle priorità nazionali italiane in materia di innovazione e trasferimento tecnologico in settori quali robotica, infrastrutture, trasferimento di energia, tecnologie a duplice utilizzo e applicazioni marittime.

L'importanza della tecnologia a laser blu di NUBURU

Il contributo previsto da Lyocon rispecchia direttamente la logica industriale della lettera d'intenti siglata tra NUBURU e SunCubes, in cui si stabilisce che obiettivo della partnership è integrare il know-how e la capacità produttiva di NUBURU nel campo dei laser blu e di altri spettri di frequenza laser nel portafoglio prodotti di SunCubes, di cui il modulo laser rappresenta uno degli elementi chiave. Tra le aree di sviluppo previste, la lettera d'intenti specifica anche altri punti, come la trasmissione subacquea di energia laser, le applicazioni per droni anti-mezzi marittimi e i sistemi di trasmissione dati basati su laser.

Secondo le previsioni, Lyocon sarà il fornitore delle sorgenti laser e della piattaforma di integrazione fotonica per NUBURU, e offrirà una soluzione che, tra le altre capacità, potrebbe rispondere ai requisiti per il caso applicativo DEEP LIGHT. Il ruolo ipotizzato comprende la progettazione e la fornitura di sorgenti di laser blu, l'integrazione ottica, l'ingegneria dei moduli laser, il supporto alla validazione del sistema e potenziali percorsi di industrializzazione per applicazioni laser subacquee militari e a duplice utilizzo.

La lettera d'intenti prevede espressamente l'integrazione della sorgente laser tramite Lyocon all'interno di un centro R&D con sede a Milano e focalizzato su ingegneria ottica, sviluppo del controllo del fascio, gestione termica, logica di interazione assistita dall'AI, validazione e collaudo dei sistemi. Prevede inoltre l'industrializzazione dei sistemi a energia diretta presso stabilimenti italiani, tra cui Lyocon a Vigevano e Tekne a Ortona.

Opportunità di mercato potenziali e concrete: autonomia sottomarina, energia subacquea e infrastrutture marittime

NUBURU considera la lettera d'intenti siglata con SunCubes come il trampolino di lancio verso un più ampio mercato di servizi per applicazioni sottomarine, tra cui veicoli subacquei autonomi, sensori sottomarini, ispezione di impianti energetici offshore, infrastrutture per ricarica sottomarine, ISR navale, sicurezza portuale e marittima, protezione delle infrastrutture sottomarine critiche e comunicazioni subacquee.

Stime indipendenti evidenziano l'espansione del mercato di riferimento: secondo MarketsandMarkets, entro il 2030 il valore del mercato dei veicoli sottomarini autonomi salirà dai 3,13 miliardi di dollari del 2025 a 4,64 miliardi di dollari, trainato dalla sorveglianza militare, dall'ispezione di impianti energetici offshore, dalla ricerca in acque profonde e dalle missioni di mappatura autonoma. MarkNtel Advisors prevede che il mercato delle comunicazioni wireless sottomarine si attesterà a circa 2,3 miliardi di dollari nel 2024, per poi arrivare a 4,3 miliardi di dollari entro il 2030.

NUBURU non considera questi mercati come previsioni dirette di fatturato, ma ritiene invece che definiscano maggiori opportunità di mercato potenziali e concrete, in cui sorgenti a laser blu di qualità elevata, trasmissione di potenza ottica, ricarica sottomarina e comunicazioni basate su laser potrebbero diventare tecnologie abilitanti per operazioni sottomarine autonome di lunga durata. Se si realizzeranno, le future opportunità di mercato potenziali e concrete per l'azienda dipenderanno da accordi definitivi, convalida tecnica, autorizzazioni normative, acquisizione di clienti e capacità di industrializzazione di sistemi qualificati.

Oltre a definire gli obiettivi di sviluppo prodotto per le piattaforme integrate anti-UAV, la recente lettera d'intenti siglata con SunCubes amplia il mercato di riferimento di NUBURU ad applicazioni subacquee emergenti che oltrepassano i tradizionali ambiti operativi dell'azienda. In queste applicazioni, la tecnologia a laser blu di NUBURU potrebbe comportare un vantaggio specifico in termini di performance e consentire all'azienda di soddisfare quei requisiti critici che le tecnologie laser convenzionali potrebbero non essere in grado di soddisfare con la medesima efficacia.

I commenti della dirigenza

Dario Barisoni, co-CEO di NUBURU, CEO di Nuburu Defense e presidente di Lyocon, ha dichiarato:

"L'autonomia marittima e la protezione delle infrastrutture subacquee si stanno affermando come priorità strategiche per i mercati alleati. La lettera d'intenti recentemente siglata propone a NUBURU e Lyocon un primo percorso concreto per lavorare direttamente a soluzioni progettate per i progetti assegnati a SunCubes e per rispondere a esigenze operative reali grazie all'applicazione della tecnologia a laser blu nel mondo sottomarino, dove convergono potenza ottica, autonomia, ISR e tutela delle infrastrutture critiche".

Paola Zanzola, direttore esecutivo di Lyocon, ha sottolineato:

"Il ruolo di Lyocon è trasformare il know-how relativo alle sorgenti laser in sistemi affidabili e producibili. La soluzione sottomarina necessaria per SunCubes rappresenta un caso applicativo importante perché richiede una tecnologia a laser blu integrabile in un'architettura di potenza ottica complessa. Questo è esattamente il tipo di ponte tecnologico che Lyocon vuole fornire al gruppo NUBURU".

Un allineamento strategico con la lettera d'intenti

La lettera d'intenti siglata tra NUBURU e SunCubes fornisce un ambito di riferimento per la cooperazione industriale, commerciale e tecnologica che comprende sistemi di trasmissione di energia laser, trasmissione di energia wireless per la ricarica remota delle batterie, alimentazione ottica sicura, applicazioni anti-UAS non cinetiche, sistemi Laser Arm e relative tecnologie laser a duplice utilizzo. Lyocon rientra tra gli utenti del gruppo NUBURU autorizzati all'uso delle tecnologie SunCubes, a supporto del suo ruolo previsto di sorgente laser e di piattaforma di integrazione laser per questa alleanza.

La lettera d'intenti resta soggetta ai requisiti relativi alla presentazione della documentazione definitiva, all'approvazione dello strumento di Golden Power, all'autorizzazione al controllo delle esportazioni, alle autorizzazioni per il duplice utilizzo, ai requisiti di conformità ITAR o simili, ove applicabili, e alle altre condizioni abituali. Le parti si propongono di continuare a collaborare per arrivare ad accordi definitivi per disciplinare l'ambito degli investimenti, della cooperazione industriale, della distribuzione e della commercializzazione.

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Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

sistemi e prodotti proprietari basati su energia diretta e su effetti non cinetici (dispositivi laser di disturbo ottico per la neutralizzazione dei sensori, sistemi laser di neutralizzazione non cinetica "soft-kill", sistemi anti-droni aerei, terrestri, marini e subacquei e anti-FPV, oltre a future capacità di neutralizzazione "hard-kill" basate sull'energia diretta);

guerra elettronica, comprese le attività di attacco e protezione informatica ed elettromagnetica (CEMA), le operazioni di disturbo e quelle di controllo dello spettro radio, oltre ai programmi di mobilità della difesa;

software di analisi e orchestrazione assistite dall'intelligenza artificiale per la resilienza operativa, finalizzato al comando e al controllo unificati, oltre a soluzioni SaaS (Software-as-a-Service; e

fabbricazione avanzata, con produzione e supporto mobili implementabili sul campo.

NUBURU si concentra sul lancio commerciale dei suoi prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di un valore cospicuo per gli azionisti e gli stakeholder in generale. Obiettivo di NUBURU è centrare tale obiettivo con il consolidamento continuativo delle proprie attività e trasformando il proprio portafoglio di opportunità in crescita in ordini contrattuali, in una crescita sostenuta dei ricavi e in un'espansione per tutto il 2026 e nel lungo periodo.

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguire l'azienda su X https://x.com/nuburulasers.

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle nostre acquisizioni e Joint Venture:

Orbit: www.orbitopenplatform.com – A seguito di una partecipazione azionaria di circa il 22% in Orbit nel gennaio 2026, NUBURU ora detiene una quota di controllo in Orbit e nel consiglio di amministrazione dell'azienda, con l'acquisizione del 100% di Orbit prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2026.



Orbit fornisce una piattaforma software focalizzata su resilienza operativa, intelligence sul rischio, integrazione dei dati e supporto decisionale che consente il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e asset complessi. Orbit garantisce la continuità e il comando operativi negli ambienti aziendali, della difesa, governativi e delle infrastrutture critiche a doppio utilizzo. All'interno della piattaforma per la Difesa e la Sicurezza di NUBURU, Orbit si rivolge all'intelligence centrale e al livello di comando, supportando la fusione dei sensori, la consapevolezza situazionale, il coordinamento dei flussi di lavoro e la tracciabilità per le componenti sia cinetiche che non cinetiche, creando un ponte tra i sistemi digitali e le operazioni fisiche.



Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | VEICOLI SPECIALI E SISTEMI ELETTRONICI - Tekne è orgogliosamente al servizio di una solida base di clienti a livello mondiale, tra cui importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative e altri enti del settore pubblico, a riprova del suo ruolo fondamentale e della credibilità e reputazione di altissimo livello nel settore militare internazionale. Da quando ha ottenuto l’accreditamento NATO nel 2017, Tekne è fornitore dei paesi aderenti alla NATO.





www.orbitopenplatform.com – A seguito di una partecipazione azionaria di circa il 22% in Orbit nel gennaio 2026, NUBURU ora detiene una quota di controllo in Orbit e nel consiglio di amministrazione dell'azienda, con l'acquisizione del 100% di Orbit prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Orbit fornisce una piattaforma software focalizzata su resilienza operativa, intelligence sul rischio, integrazione dei dati e supporto decisionale che consente il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e asset complessi. Orbit garantisce la continuità e il comando operativi negli ambienti aziendali, della difesa, governativi e delle infrastrutture critiche a doppio utilizzo. All'interno della piattaforma per la Difesa e la Sicurezza di NUBURU, Orbit si rivolge all'intelligence centrale e al livello di comando, supportando la fusione dei sensori, la consapevolezza situazionale, il coordinamento dei flussi di lavoro e la tracciabilità per le componenti sia cinetiche che non cinetiche, creando un ponte tra i sistemi digitali e le operazioni fisiche. TEKNE S.p.A. | VEICOLI SPECIALI E SISTEMI ELETTRONICI - Tekne è orgogliosamente al servizio di una solida base di clienti a livello mondiale, tra cui importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative e altri enti del settore pubblico, a riprova del suo ruolo fondamentale e della credibilità e reputazione di altissimo livello nel settore militare internazionale. Da quando ha ottenuto l’accreditamento NATO nel 2017, Tekne è fornitore dei paesi aderenti alla NATO. Maddox Defense Incorporated Joint Venture – tramite Nuburu Defense, NUBURU nel mese di marzo 2026 ha stipulato un accordo di joint venture con Maddox Defense Incorporated. Maddox è un produttore militare con sede negli USA focalizzato su capacità di produzione avanzate a sostegno di sistemi senza equipaggio, componenti fondamentali per le missioni e iniziative di modernizzazione nel settore della difesa, al servizio dei mercati della difesa statunitensi e degli alleati.



Obiettivo della joint venture, che vede la partecipazione di maggioranza e la supervisione strategica da parte di Nuburu Defense, è sviluppare e commercializzare un sistema di produzione additiva (MAMC) modulare, containerizzato e mobile, progettato per la fabbricazione di componenti per droni, parti strutturali di importanza critica, pod e sistemi militari correlati.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. Home Page - Lyocon.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata e ampliata di NUBURU, posizionando simultaneamente la tecnologia per le applicazioni a doppio uso industriali e della difesa. Lyocon ha ampliato e potenziato le capacità interne di progettazione, assemblaggio, test e dimostrazione per i sistemi basati su laser e a energia diretta di NUBURU applicabili a casi di difesa e sicurezza civile.

Informazioni su SunCubes S.r.l.

SunCubes S.r.l. è un'azienda italiana del settore deep-tech specializzata in tecnologie di trasmissione wireless di energia tramite laser, controllo della potenza ottica, controllo del fascio, puntamento e tracciamento, spegnimento di sicurezza e trasmissione di energia ottica. SunCubes sviluppa il livello di controllo della potenza ottica, consentendo di orientare, tracciare, gestire e convertire l'energia laser in potenza affidabile per infrastrutture remote, sistemi autonomi e applicazioni integrate con i partner.

Il portafoglio tecnologico di SunCubes descritto nell'Accordo include sistemi di sicurezza per la trasmissione wireless di energia laser, sistemi di puntamento e tracciamento, guida tramite direttori di fascio e controllo del movimento, fusione dei sensori, acquisizione dei bersagli, logica di allineamento dei ricevitori, nonché software e firmware per il rilevamento, l'identificazione, l'acquisizione e il tracciamento di bersagli statici o in movimento. Il portafoglio di proprietà intellettuale di SunCubes non comprende diritti di proprietà su sorgenti laser, unità laser, tecnologie di generazione laser, ottiche per laser ad alta potenza, moduli ottici o tecnologie di produzione di sorgenti laser, ribadendo il ruolo previsto di Lyocon in quanto piattaforma di integrazione laser e di sorgenti laser di NUBURU per l'alleanza prevista.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni previsionali" ai sensi dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non costituiscono fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alla strategia della piattaforma di difesa e sicurezza di NUBURU; i vantaggi previsi dell'Accordo con SunCubes; l'intenzione di NUBURU di designare Lyocon come controparte per la documentazione dell'investimento definitivo e la collaborazione industriale; il ruolo previsto di Lyocon in qualità di stabilimento di produzione di laser, centro di eccellenza nel campo della fotonica e piattaforma di integrazione delle sorgenti laser del gruppo NUBURU; lo sviluppo, la convalida, l'industrializzazione o la commercializzazione previsti dei sistemi Laser Arm, dei sistemi a energia diretta, delle applicazioni anti-UAS, della trasmissione ottica di potenza, delle tecnologie di ricarica remota e delle comunicazioni basate sul laser; le opportunità di mercato nei settori dell'energia diretta, dell'anti-UAS, della protezione delle infrastrutture critiche e dei mercati della difesa correlati; la potenziale industrializzazione in Italia; nonché la negoziazione, la stipula e l'attuazione di accordi definitivi.

Le presenti dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero determinare una differenza sostanziale rispetto ai risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità delle parti di negoziare e stipulare accordi definitivi; la capacità di NUBURU di designare Lyocon o un'altra filiale come controparte definitiva; la capacità di ottenere l'autorizzazione Golden Power, autorizzazioni relative al controllo delle esportazioni, autorizzazioni per prodotti a duplice uso, approvazioni ITAR o normative simili, ove applicabili; la capacità di sviluppare, testare, certificare, industrializzare e commercializzare Laser Arm o altri sistemi a energia diretta; rischi legati all’integrazione tecnologica; ritardi o insuccessi nell’accettazione da parte dei clienti, nell’approvvigionamento, nell’implementazione, nella fatturazione o nel pagamento; incapacità di convertire le opportunità commerciali o la visibilità del portafoglio ordini in ordini definitivi, ricavi o flussi di cassa; concorrenza da parte di appaltatori della difesa più grandi e aziende tecnologiche emergenti; vincoli relativi alla catena di fornitura, al finanziamento, alle normative e alle operazioni; modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; incapacità di realizzare i benefici previsti da acquisizioni, investimenti o partnership; e altri rischi descritti in dettaglio nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi il Modulo 10-K e il Modulo 10-Q più recenti. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo relativamente all'aggiornamento o alla revisione di queste affermazioni, tranne ove ciò sia richiesto dalla legge.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli.

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