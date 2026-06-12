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Andersen Consulting intensifica suas ofertas de transformação digital e segurança cibernética com HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting assina um Contrato de Cooperação com a HeadMind Partners, empresa de consultoria europeia líder especializada em segurança cibernética, transformação digital e IA, reforçando assim a plataforma da organização.

Com sua singular combinação de 25 anos de experiência em negócios, tecnologia e conhecimento de dados, a HeadMind Partners possibilita que seus clientes, grandes empresas dos setores público e privado, fortaleçam sua resiliência digital e cibernética, melhorem sua eficiência operacional e criem soluções de IA robustas e seguras. Com sede em Paris e atuação na França e na Bélgica, a empresa conta com equipes multidisciplinares de 500 especialistas em segurança cibernética, 70 engenheiros de IA e 400 especialistas em transformação digital para oferecer soluções integradas e de alto valor agregado em segurança cibernética, IA e transformação digital. A HeadMind Partners atende a um portfólio de clientes diversificado e renomado nos setores de serviços financeiros, indústria, energia, luxo e público.

"Cooperar com a Andersen Consulting nos conecta a uma organização realmente global", disse Guy-Hubert Bourgeois, Presidente e Diretor Executivo da HeadMind Partners. "Ao integrar nossas soluções de segurança cibernética, IA e programas digitais com a plataforma mundial da Andersen, esperamos aproveitar as sinergias com as empresas associadas e colaboradoras para elevar continuamente ofertas aos clientes, elaboradas para gerar valor sustentável."

"Nossa cooperação com a HeadMind aperfeiçoa nossa capacidade de lidar com os crescentes desafios digitais, cibernéticos e operacionais que nossos clientes enfrentam", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "A ampla experiência da HeadMind nestas áreas fortalece nossas capacidades em todo o mundo e respalda nosso compromisso de prover serviços de consultoria integrados e eficientes em vários mercados e setores."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe internacional, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 1.000 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

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Andersen Consulting

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Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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